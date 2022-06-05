Десерт з молока за 5 хвилин: ніякого міксера і желатину

Легкий молочний десерт з додаванням банана і ягід дуже легко готувати. Для цього нам знадобиться мінімум інгредієнтів, а смак вийде фантастичним.
Рецептом поділилася відомий фуд-блогер Alina FooDee.
Нагрійте молоко до дуже гарячого стану, періодично помішуючи.
Розмішайте крохмаль в холодному молоці. Влийте холодне молоко з крохмалем в гаряче молоко.
Варіть до загустіння, не забуваючи перемішувати. Як тільки з'являться перші бульбашки кипіння, варіть ще 1 хвилину і зніміть з вогню. Додайте цукор за смаком (близько 2 ст. л.), щіпку солі і ванільний цукор.
Дайте трохи охолонути, поки ми будемо нарізати полуницю, банан і ківі.
Наріжте полуницю, банан і ківі на кубики.
Викладіть трохи фруктів на дно склянки, залийте молочним кремом, знову ягоди, потім крем.
Прикрасьте полуницею.
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