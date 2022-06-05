RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Десерт з молока за 5 хвилин: ніякого міксера і желатину

Скріншот відео: Десерт з молока за 5 хвилин
Автор: Світлана Мащенко

Легкий молочний десерт з додаванням банана і ягід дуже легко готувати. Для цього нам знадобиться мінімум інгредієнтів, а смак вийде фантастичним.

Рецептом поділилася відомий фуд-блогер Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Молоко - 700 г
  • Крохмаль - 1 ст. л. з гіркою + 100 г холодного молока
  • Ванільний цукор - 10 г
  • Щіпка солі
  • Цукор - за смаком (близько 2 ст. л.)
  • Банан - 1 шт.
  • Полуниця - 200 г
  • Ківі - 1 шт.

Покрокове приготування

Нагрійте молоко до дуже гарячого стану, періодично помішуючи.

Розмішайте крохмаль в холодному молоці. Влийте холодне молоко з крохмалем в гаряче молоко.

Варіть до загустіння, не забуваючи перемішувати. Як тільки з'являться перші бульбашки кипіння, варіть ще 1 хвилину і зніміть з вогню. Додайте цукор за смаком (близько 2 ст. л.), щіпку солі і ванільний цукор.

Дайте трохи охолонути, поки ми будемо нарізати полуницю, банан і ківі.

Наріжте полуницю, банан і ківі на кубики.

Викладіть трохи фруктів на дно склянки, залийте молочним кремом, знову ягоди, потім крем.

Прикрасьте полуницею.

Раніше ми писали, як приготувати торт "Червоний оксамит" - Королівський десерт до святкового і щоденного столу.

Також повідомлялося, як приготувати "ледачий" Медовик без духовки.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт