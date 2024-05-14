Блінкен влаштував рок-концерт у київському барі: дивіться вірусне відео

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який прибув у Київ 14 травня, дав рок-н-ролу в столичному барі.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на соцмережу X журналіста "The Washington Post" Michael Berenbaum.
Так, у барі "BarmanDictat" на Хрещатику Блінкен разом з учасниками кавер-гурту зіграв пісню "Rockin’ In The Free World" знаменитого Ніла Янга.
Додамо, що перед цим Ентоні та глава МЗС України Дмитро Кулеба провели робочий обід у піцерії ветеранів АТО "Veterano Pizza".
"Я радий, що мій друг запросив мене у цей кулінарний тур Києвом, який я сподіваюся продовжити наступними місяцями та роками”, - поділився враженнями держсекретар США.
Нещодавно американський інженер пояснив дивацтва Ілона Маска у ставленні до України.
Також його друг розкритикував військову підтримку США.