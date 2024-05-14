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Блінкен влаштував рок-концерт у київському барі: дивіться вірусне відео

Ентоні Блінкен у столичному барі (фото: скріншот з відео)
Автор: Іванна Пашкевич

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який прибув у Київ 14 травня, дав рок-н-ролу в столичному барі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на соцмережу X журналіста "The Washington Post" Michael Berenbaum.

Деталі

Так, у барі "BarmanDictat" на Хрещатику Блінкен разом з учасниками кавер-гурту зіграв пісню "Rockin’ In The Free World" знаменитого Ніла Янга.

Додамо, що перед цим Ентоні та глава МЗС України Дмитро Кулеба провели робочий обід у піцерії ветеранів АТО "Veterano Pizza".

"Я радий, що мій друг запросив мене у цей кулінарний тур Києвом, який я сподіваюся продовжити наступними місяцями та роками”, - поділився враженнями держсекретар США.

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КиївСполучені Штати АмерикиДмитро КулебаЕнтоні Блінкен