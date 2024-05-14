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Блинкен устроил рок-концерт в киевском баре: смотрите вирусное видео

Энтони Блинкен в столичном баре (фото: скриншот с видео)
Автор: Иванна Пашкевич

Госсекретарь США Энтони Блинкен, который прибыл в Киев 14 мая, дал рок-н-ролла в столичном баре.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на соцсеть X журналиста The Washington Post Michael Berenbaum.

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Так, в баре "BarmanDictat" на Крещатике Блинкен вместе с участниками кавер-группы сыграл песню "Rockin' In The Free World" знаменитого Нила Янга.

Добавим, что перед этим Энтони и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провели рабочий обед в пиццерии ветеранов АТО "Veterano Pizza".

"Я рад, что мой друг пригласил меня в этот кулинарный тур по Киеву, который я надеюсь продолжить в последующие месяцы и годы", - поделился впечатлениями госсекретарь США.

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КиевСоединенные Штаты АмерикиДмитрий КулебаЭнтони Блинкен