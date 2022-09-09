Держите супер способы избавиться от следов чая и кофе на чашках
Многие из нас сталкиваются с проблемой на кухне. Как отмыть чашки от следов заварки и кофе?
Отличными способами это сделать поделились эксперты издания Express.
Почему чай оставляет пятна на кружках?
Чай содержит компонент, который придает ему цвет, но также окрашивает чашки. Этот компонент называется танином и является обычным ингредиентом красителей.
Танин используется для дубления кожи, также из него делают чернила.
Как удалить пятна чая и кофе на посуде?
Уксус
Являясь очень распространенным домашним чистящим средством, уксус полезен для очистки большинства вещей в доме. Чтобы использовать его, наполните кружку наполовину кипятком и добавьте уксус. Замочите на 10 минут, а затем смойте.
Пищевая сода
Еще одно необходимое средство для очистки – пищевая сода, она отлично справляется с пятнами. Насыпьте пищевую соду в кружку и сделайте пасту с небольшим количеством теплой воды. Потрите кружку, пока пятна не исчезнут, и сполосните.
Соль и лед
Знаете ли вы, что соль и лед могут удалить пятна? Насыпьте в кружку соль и добавьте лед. Заверните кружку в пищевую пленку и встряхните. Затем промойте водой.
Кстати, ранее мы писали о том, какие предметы в доме регулярно забывают помыть во время уборки - они самые грязные.
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