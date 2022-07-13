Держите супер способ очистки блендера за минуту: будет как новый

Отметим, что щетка и губка не очень помогают очистить устройство от остатков еды.

Как очистить блендер всего за минуту

Это очень легко, на самом деле! Просто выполните следующие действия.

Сначала быстро промойте кухонній комбайн или блендер под краном. Это позволит избавиться от большей части остатков. Теперь, чтобы избавиться от более стойкой грязи, просто добавьте туда несколько капель жидкого мыла. Налейте к нему горячую воду, затем включите блендер или кухонный комбайн, как обычно.

Прибор сделает всю работу за вас! Теперь вам остается только еще раз быстро промыть устройство, чтобы избавиться от мыла. Как только вы это сделаете, протрите его. Он станет как новый.

Какие части блендера нельзя мыть

Все детали устройства, кроме блока электродвигателя, можно мыть в посудомоечной машине. Перед тем как поместить детали в посудомоечную машину, рекомендуется прополоскать их под струей воды из-под крана.

Очень важно знать! Не пытайтесь продезенфицировать детали блендера в духовке или микроволновке. В первом случае вы испортите уплотнения и втулки вращения вала, а во втором – сожжете микроволновку.