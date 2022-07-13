Тримайте супер спосіб очищення блендера за хвилину: буде як новий

Відзначимо, що щітка і губка не дуже допомагають очистити пристрій від залишків їжі.

Як очистити блендер всього за хвилину

Це дуже легко, насправді! Просто виконайте наступні дії.

Спочатку швидко промийте кухонний комбайн або блендер під краном. Це дозволить позбутися від більшої частини залишків. Тепер, щоб позбутися від більш стійкого бруду, просто додайте туди кілька крапель рідкого мила. Налийте до нього гарячу воду, потім включіть блендер або кухонний комбайн, як зазвичай.

Прилад зробить всю роботу за вас! Тепер вам залишається тільки ще раз швидко промити пристрій, щоб позбутися від мила. Як тільки ви це зробите, протріть його. Він стане як новий.

Які частини блендера не можна мити

Всі деталі пристрою, крім блоку електродвигуна, можна мити в посудомийній машині. Перед тим як помістити деталі в посудомийну машину, рекомендується прополоскати їх під струменем води з-під крана.

Дуже важливо знати! Не намагайтеся продезінфікувати деталі блендера в духовці або мікрохвильовій печі. У першому випадку ви зіпсуєте ущільнення і втулки обертання валу, а в другому – спалите мікрохвильовку.