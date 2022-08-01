Держите способ очистить грязную и жирную сковородку: проще простого!

Очистить от жира кастрюли и сковородки - очень трудно и очень часто мы откладываем этот процесс в долгий ящик.

Простой способ очистить сковороду

Есть разные способы избавиться от стойких пятен на сковороде и придать ей блеск. Некоторые из них хорошо известны, но вы будете удивлены, узнав об этом трюке.

Наполните кастрюлю или сковородку водой так, чтобы она покрывала всю поверхность, и налейте в нее каплю жидкости для мытья посуды. Затем поставьте посуду на средний огонь и дайте воде закипеть 10-15 минут. Как только вода закипит, снимите сковороду или кастрюлю с огня и дайте остыть в течение нескольких минут. Жир, который присутствовал в посуде, удалите с помощью губки для мытья посуды или щетки.

Еще один способ удалить жир со сковороды



Просто переверните сковороду вверх дном и посыпьте ее снаружи пищевой содой. Затем налейте белый уксус, которым вы будете намазывать поверхность, и подождите несколько минут, прежде чем протереть его губкой для мытья посуды.

Когда внутри сковорода пропитается жиром, положите на дно пасту из пищевой соды, воды и соли. Оставьте действовать примерно на тридцать минут, затем налейте немного белого уксуса на смесь пищевой соды, прежде чем чистить губкой.

Картофель и крупная соль также могут удалить грязь со сковороды

Действительно, этот довольно любопытный, но тем не менее действенный трюк позволяет очистить пригоревшую кастрюлю. Все, что вам нужно сделать, это посыпать солью сковороду и натереть ее половинкой картофелины. Перед этим не забудьте промыть его горячей водой, чтобы удалить остатки и жирные отложения.