Тримайте спосіб очистити брудну і жирну сковорідку: простіше простого!

Очистити від жиру пательні і сковорідки - дуже важко і дуже часто ми відкладаємо цей процес в довгий ящик.

Простий спосіб очистити сковороду

Є різні способи позбутися від стійких плям на сковороді і надати їй блиск. Деякі з них добре відомі, але ви будете здивовані, дізнавшись про цей трюк.

Наповніть каструлю або пательню водою так, щоб вона покривала всю поверхню, і налийте в неї краплю рідини для миття посуду. Потім поставте посуд на середній вогонь і дайте воді закипіти 10-15 хвилин. Як тільки вода закипить, зніміть сковороду або каструлю з вогню і дайте охолонути протягом декількох хвилин. Жир, який був присутній в посуді, видаліть за допомогою губки для миття посуду або щітки.

Ще один спосіб видалити жир зі сковороди



Просто переверніть сковороду догори дном і посипте її зовні харчовою содою. Потім налийте оцет, яким ви будете намазувати поверхню, і почекайте кілька хвилин, перш ніж протерти його губкою для миття посуду.

Коли всередині сковорода просочиться жиром, покладіть на дно пасту з харчової соди, води та солі. Залиште діяти приблизно на тридцять хвилин, потім налийте трохи оцту на суміш харчової соди, перш ніж чистити губкою.

Картопля і крупна сіль також можуть видалити бруд зі сковороди

Дійсно, цей досить цікавий, але з усім тим дієвий трюк дозволяє очистити пригорілу каструлю. Все, що вам потрібно зробити, це посипати сіллю сковороду і натерти її половинкою картоплини. Перед цим не забудьте промити його гарячою водою, щоб видалити залишки і жирні відкладення.