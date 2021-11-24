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Держите самый простой способ приготовления яиц пашот: получается у всех!

Автор: Людмила Жукова

Яйца пашот - это идеальный завтрак. А если еще положить их на тост с авокадо - это восторг для любого гурмана. Но не у всех получается приготовить яйца таким способом. Теперь проблема решена! Ведь приготовление этого блюда теперь будет ну очень простым.

Идеальным способом сделать яйца пашот к завтраку поделился блогер caughtsnackin в TikTok.

Больше не надо лить уксус в воду и вращать ложкой круговыми движениями. Нет. Все гораздо проще.

Как сделать яйца пашот

Итак, все, что вам нужно - это яйца, кастрюля и половник.

Первым делом поставьте кастрюлю с водой на плиту и доведите ее до кипения. Возьмите половник и разбейте в него яйцо. Медленно опускайте половник с яйцом в воду. Оно должно вариться в половнике. Готовность продукта вы увидите сразу, это значит, что пора его вынимать из кастрюли.

Смотрите видео и пробуйте приготовить!

@caughtsnackin

This poached egg hack will change your brunch game!

Напомним, что раскрыт секрет идеального пюре из картошки. Получается, как пух!

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рецепт