Держите самый простой способ приготовления яиц пашот: получается у всех!

Больше не надо лить уксус в воду и вращать ложкой круговыми движениями. Нет. Все гораздо проще.

Как сделать яйца пашот

Итак, все, что вам нужно - это яйца, кастрюля и половник.

Первым делом поставьте кастрюлю с водой на плиту и доведите ее до кипения. Возьмите половник и разбейте в него яйцо. Медленно опускайте половник с яйцом в воду. Оно должно вариться в половнике. Готовность продукта вы увидите сразу, это значит, что пора его вынимать из кастрюли.

Смотрите видео и пробуйте приготовить!