Тримайте найпростіший спосіб приготування яєць пашот: виходить у всіх!

Більше не треба лити оцет у воду і обертати ложкою круговими рухами. Ні. Все набагато простіше.

Як зробити яйця пашот

Отже, все, що вам потрібно - це яйця, каструля і ополоник.

Насамперед поставте каструлю з водою на плиту і доведіть її до кипіння. Візьміть ополоник і розбийте в нього яйце. Повільно опускайте ополоник з яйцем в воду. Воно повинно варитися в ополонику. Готовність продукту ви побачите відразу, це означає, що пора його виймати з каструлі.

Дивіться відео і пробуйте приготувати!