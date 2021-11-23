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Воздушное, как пух! Раскрыт секрет идеального пюре из картошки

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Вторник 23 ноября 2021 15:54
Воздушное, как пух! Раскрыт секрет идеального пюре из картошки Фото: Рецепт идеального гарнира - картофельного пюре (flickr.com)
Автор: Людмила Жукова

Картофельное пюре - это гарнир любимый многими. Но как его сделать более пушистым и ароматным?

Секрет приготовления открыла Женевьева Ко, пишет The New Yotk Times.

Вся прелесть этого блюда в том, чтобы сделать его воздушным и легким, а не пастообразным и с комочками.

Секреты картофельного пюре

Готовить на пару

Для нас привычно, что мы берем картофель и варим его в кастрюле. Но, попробуйте сделать его на пару. Вы будете довольны результатом! При варке в воде этот крахмалистый овощ слишком быстро размягчается, а если варить его в кожуре - то, наоборот, в середине картофель остается слишком сухой. Поэтому идеальный вариант приготовить его на пару.

Автор рецепта уверяет, что такой способ приготовления усиливает истинный вкус овощей.

Выбирайте специальный сорт картофеля

Старайтесь выбирать большие клубни картофеля с коричневой кожурой и белой мякотью. Такие сорта более крахмалистые, они лучше вбирают в себя масло и молоко и хорошо взбиваются.

Воздушное, как пух! Раскрыт секрет идеального пюре из картошкиВыбирайте специальные и крахмалистые сорта картофеля (фото: starkbros.com)

Не используйте блендер или кухонный комбайн

Лезвия блендера или комбайна сделают картофель вязким и клейким. Для того, чтобы взбить картофель в пюре, вам понадобится обычная вилка. Она справится с заданием на отлично!

Добавьте масло или молоко для смягчения пюре

Небольшое количеством молока перед добавлением холодного соленого масла - идеально для кремообразной консистенции. Это поможет комочкам раствориться. Вращайте вилкой медленно по кругу.

Добавляйте приправы и соль уже в самом конце. Так аромат пюре будет потрясающим.

Как мы ранее писали, судья МастерШеф поделился рецептом свиных ребрышек барбекью.

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