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Тримайте два головних правила, які назавжди змінять ваше особисте життя

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Понеділок 21 лютого 2022 20:02
Тримайте два головних правила, які назавжди змінять ваше особисте життя Фото: Як будувати успішні відносини (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

У багатьох з нас уявлення про любов і відносини сформувалися на основі любовних романів, фільмів, де герої після складних перипетій, страждань, розривів і возз'єднань нарешті зливаються в пристрасному поцілунку, за якими слідують фінальні титри.

Але чи настільки життєздатні такі відносини? Психологи кажуть, що ці пристрасті - вони для екрану, а для кожного з нас потрібно зовсім інше

Про це пише Velens.

Є всього два правила в особистому житті, які дійсно працюють. І засвоївши їх ви перестанете витрачати час на непотрібних вам людей, з якими вам вже точно не по дорозі.

Правило № 1. У стосунках має бути легко

Запам'ятайте, легко має бути з самого початку. З перших хвилин. Вашу людину ви відчуєте відразу, ніби ви давні знайомі.

Наприклад, хлопець, з яким ви через п'ятнадцять хвилин готові усамітнитися в туалеті торгового центру краще того, кому ви сім років писали листи, отримуючи відповіді через раз.

А дівчина, яка відразу проявить інтерес, набагато краще неприступної красуні, що по суті грає з вами як з запасним варіантом.

Просто - значить добре. Складно - значить погано. І це аксіома.

Не потрібно підлаштовуватися, бігати, видзвонювати, випрошувати увагу. Якщо це ваша людина, вона буде вашою з самого початку.

А якщо відразу не заладилося, не загорілося, не закрутилося - це просто не ваша людина. І заспокойтеся, з вами все в порядку.

Не давайте себе втягнути в складні відносини.

Правило № 2. Відносини повинні приносити радість

Як тільки відносини перестали приносити вам радість, а стали в тягар, викликають огиду, припиняйте їх відразу ж.

Вам не потрібні сльози, розбирання, битий посуд, докори, взаємні звинувачення. Якщо для вас відносини стали рівні постійному стресу, йдіть.

Адже як тільки з відносин йде радість - вони стають марними.

Якщо партнер хоче тільки звинувачувати і дорікати, не дозволяйте підсадити вам почуття провини. Ідіть! Відносини потрібні для радості.

Все це "заради дітей", "тому, що всі так живуть", "за звичкою", "тому, що без неї (нього) ще гірше" можна відразу викинути на смітник.

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