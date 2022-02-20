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Эти вещи никогда нельзя делать для своего мужчины. Три главных пункта

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Воскресенье 20 февраля 2022 21:37
Эти вещи никогда нельзя делать для своего мужчины. Три главных пункта Фото: Какие вещи никогда нельзя делать для своего мужчины (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Психологи рассказали, что нельзя делать женщинам в отношениях с мужчинами. Особенно если вы на стартовом этапе этой связи. Эксперты советуют сдерживать некоторые порывы, даже если вам очень хочется показать сразу все свои "козыри".

Об этом пишет Lifedeeper.

Стараться вписаться в его стандарты

Начиная от одежды, заканчивая пластическими операциями многие женщины пытаются "подогнать" себя под партнера. Если вашему партнеру что-то не нравится в вас, это сугубо его личное дело. Поэтому либо он принимает вас такой, как есть, либо это не ваш мужчина.

Изначально врать

Одно дело, если вы в чем-то промолчите, скажете, что пока (вообще) не готовы обсуждать эту тему. И совсем другое дело - откровенная ложь. Рано или поздно вранье вскроется, а вернуть потерянное доверие будет крайне сложно (если вообще возможно).

Решать его проблемы

Помните, что он - мужчина и не путайте поддержку с вмешательством в чужие дела. Тут ваша задача проста: вселить уверенность в него, что все будет хорошо, подбодрить, а не делать все за него. Иначе потом можно будет долго задаваться вопросом: "Почему все на мне и как же так вышло?". Еще важно: не путайте поддержку с жалостью. Он - ваш герой, и со всем справится. Почаще говорите ему это.

Ранее мы писали про тревожные признаки, которые свидетельствуют о том, что партнер вас не уважает.

Также психологи рассказали, как ведет себя мужчина, если он действительно влюблен.

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