ru
ua

Так держать! ОСы мощно ударили по оккупантам, у врага огромные потери (видео)


Украинские военный около Докучаевска разбили несколько огневых точек боевиков

На Донбассе украинские военные нанесли оккупантам мощный удар, в результате чего были ликвидированы три огевые точки возле Докучаевска Донецкой области, а боевики понесли серьезные потери - 10 человек убитыми и еще 13 были ранены. Об этом сообщается на Facebook-странице благотворительной организации "Повернись живим".

Также в сети опубликовано соответствующее видео. Ролик выложил военный с ником Dmitriy Müller.

"В районе Докучаевска стало чище на 3 огневые точки противника. В результате успешной операции одного из подразделений ВСУ с помощью ПТРК было ликвидировано 10 боевиков. Еще 13 супостатов пополнили "300-ый батальон", - рассказал он.

 

Воины ВСУ под Докучаевском нанесли боевикам мощный удар (фото: скриншот)

Данные относительно вражеских потерь уточнила разведка.

Пользователи сети узнали место на видео - это "Амонсклады" боевиков не далеко от Новотроицкого.

 Видео с Facebook-страницы Dmitriy Müller

Также в сети звучат восторженные отзывы на такие мастерские выстрелы и слова благодарности военным на передовой за защиту Украины от оккупантов.  

  • Ай, браво ОСы!
  • Страйк однозначно!
  • Молодцы ребята, так держать;
  • Молодцы, очень грамотно отработали;
  • Слава героям!
  • Пусть Господь вам помогает и защищает, наши Герои! Слава нации!

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, недавно на Донбассе военные ВСУ ликвидировали снайпера оккупантов, который длительное время тревожил бойцов и принес немало бед. В сети показали видео.

Также мы писали о том, что на днях в интернете было опубликовано видео, как военные ВСУ нанесли сокрушительный удар по опорному пункту девятого полка российско-оккупационных войск.

Напомним, ранее в штабе ООС показали яркие фото и видео, как украинские военный совершенствуют способы и методы эффективно противостоять оккупантам.

США ввели санкции против российской компании из-за связей с КНДР Кабмин на следующей неделе согласует назначение глав пяти ОГА
Читать все новости