Как держали украинских туристов в Афинах: куча тараканов и не пускали в туалет

Украинцы в Афинах провели сутки в изоляторе из-за отсутствия визы. Наших сограждан никто не предупреждал, что для поездки биометрического паспорта недостаточно. В итоге украинцы провели ночь в полицейском участке, в начале их не пускали даже в туалет, а потом положили спать на кроватях без матрасов. Всего там оказались 17 наших граждан.

Как сообщает ТСН, об ужасных условиях содержания люди рассказали в ярких красках.

Сначала украинцев закрыли в маленькой комнатке аэропорта, а ночью, будто преступников, перевезли в полицейский участок. Люди рассказывают о нечеловеческих условиях, и содержание, говорят, похоже на СИЗО.

"Первые три часа нам не разрешали ни сходить в туалет, ничего, а потом сводили и разрешили набрать воды из-под крана. Голые кровати, жуткие стены, решетки, ни мыла, ни туалетной бумаги", - рассказала одна из задержанных Лариса.

В Греции задержали украинцев (фото: facebook.com/ania.valevska)

В воскресенье днем к задержанным приехал дипломат. Им принесли матрасы и еду. Ларисе, которая с двумя внуками, даже чемоданы вернули.

"Я думаю, что в той ситуации, которую вы отметили, вопрос будет решаться именно консулом с компетентными органами Греции... Я думаю, будет сделано все возможное, чтобы нашим гражданам было предоставлено все возможное, чтобы они вернулись без наличия депортации", - заверила заместитель руководителя консулського отдела МИД Елена Яловая.

Сейчас Консульство пытается спасти украинцев от официальной депортации, потому что это грозит им запретом въезда в страны ЕС на несколько лет.

Как мы ранее писали, в Афинах украинцев держали в изоляторе без еды и в антисанитарии.