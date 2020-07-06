Як тримали українських туристів в Афінах: купа тарганів і не пускали в туалет

Українці в Афінах провели добу в ізоляторі через відсутність візи. Наших співгромадян ніхто не попереджав, що для поїздки біометричного паспорта недостатньо. У підсумку українці провели ніч у поліцейській дільниці, на початку їх не пускали навіть у туалет, а потім поклали спати на ліжках без матраців. Всього там опинилися 17 наших громадян.

Як повідомляє ТСН, про жахливі умови утримання люди розповіли в яскравих фарбах.

Спочатку українців закрили в маленькій кімнатці аеропорту, а вночі, ніби злочинців, перевезли в поліцейську ділянку. Люди розповідають про нелюдські умови, і зміст, кажуть, схоже на СІЗО.

"Перші три години нам не дозволяли ні сходити в туалет, нічого, а потім зводили і дозволили набрати води з-під крана. Голі ліжка, моторошні стіни, решітки, ні мила, ні туалетного паперу", - розповіла одна із затриманих Лариса.

У Греції затримали українців (фото: facebook.com/ania.valevska)

У неділю вдень до затриманих приїхав дипломат. Їм принесли матраци та їжу. Ларисі, яка з двома онуками, навіть валізи повернули.

"Я думаю, що в тій ситуації, яку ви зазначили, питання буде вирішуватися саме консулом з компетентними органами Греції... Я думаю, буде зроблено все можливе, щоб нашим громадянам було надано все можливе, щоб вони повернулися без наявності депортації", - запевнила заступник керівника консульського відділу МЗС Олена Ялова.

Зараз Консульство намагається врятувати українців від офіційної депортації, тому що це загрожує їм забороною в'їзду в країни ЄС на кілька років.

Як ми раніше писали, в Афінах українців тримали в ізоляторі без їжі і антисанітарії.