Ядерные бомбардировщики США совершили рейд над Украиной: росСМИ в панике (фото)

Военные самолеты США вошли в воздушное пространство Украины со стороны Польши и прошли в 53 км от границы с оккупированным Россией Крымом. Речь идет о двух американских ядерных бомбардировщиках Boeing B-52 Stratofortress, которые сопровождали украинские истребители.

Стратегические бомбардировщики пролетели над западными областями Украины и немного покружили в районе Азовского моря, передает MilitaryAviationInUa.

Отмечается, что Boeing B-52 Stratofortress появились в воздушном пространстве Украины впервые за 26 лет.

Бомбардировщики США B-52 Stratofortress совершили рейд над Украиной (фото: facebook.com/MilitaryAviationInUA)

Так, в прошлый раз бомбардировщики В-52 Stratofortress показывались в Полтаве на военном аэродроме в сентябре 1994 года во время празднования 50-годовщины операции "Френтик".

Бомбардировщик США B-52 Stratofortress в Украине до этого видели 26 лет назад в Полтаве (фото из сети и сайта spotters.net.ua)

Сопровождали американские "бомберы" в Украине самолеты Су-27, которые вылетели с аэродрома Озерное под Житомиром и одесского Школьного аэродрома. Об этом сообщает "Думская".

Бомбардировщики имеют регистрационные номера 61-0034 (прозвище Wise Guy) и 60-0044.

Около 15:30 американские самолеты, возвращаясь на британскую военно-воздушную базу Фэйрфорд, пролетали в небе над Киевом.

Бомбардировщики США B-52 Stratofortress пролетели над Украиной (фото: dumskaya.net)

Появление боевой авиации США в Украине над Приазовьем некоторые военные эксперты связывают с готовящимися в РФ военными учениями "Кавказ-2020", которые должны стартовать 21 сентября. Так, росСМИ утверждают, что американские боевые самолеты отрабатывали нанесение ракетных ударов по российским военным объектам на территории аннексированного украинского полуострова и юга РФ.

Ранее сообщалось, что недавние учения истребителей могли закончиться трагедией на трассе "Киев-Чоп" с сотнями жертв.