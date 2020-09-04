Ядерні бомбардувальники США здійснили рейд над Україною: росЗМІ в паніці (фото)

Військові літаки США увійшли в повітряний простір України з боку Польщі та пройшли в 53 км від кордону з окупованих Росією Кримом. Йдеться про два американські ядерні бомбардувальники Boeing B-52 Stratofortress, які супроводжували українські винищувачі.

Стратегічні бомбардувальники пролетіли над західними областями України та трохи покружляли в районі Азовського моря, передає MilitaryAviationInUa.

Зазначається, що Boeing B-52 Stratofortress з'явилися в повітряному просторі України вперше за 26 років.

Бомбардувальники США B-52 Stratofortress здійснили рейд над Україною (фото: facebook.com/MilitaryAviationInUA)

Так, минулого разу бомбардувальники В-52 Stratofortress показувалися в Полтаві на військовому аеродромі у вересні 1994 року під час святкування 50-річниці операції "Френтік".

Бомбардувальник США B-52 Stratofortress в Україні до цього бачили 26 років тому в Полтаві (фото з мережі і сайту spotters.net.ua)

Супроводжували американські "бомбери" в Україні літаки Су-27, які вилетіли з аеродрому Озерне під Житомиром і одеського Шкільного аеродрому. Про це повідомляє "Думська".

Бомбардувальники мають реєстраційні номери 61-0034 (прізвисько Wise Guy) і 60-0044.

Близько 15:30 американські літаки, повертаючись на британську військово-повітряну базу Фейрфорд, пролітали в небі над Києвом.

Бомбардувальники США B-52 Stratofortress пролетіли над Україною (фото: dumskaya.net)

Поява бойової авіації США в Україні над Приазов'ям деякі військові експерти пов'язують з підготовкою до РФ військовими навчаннями "Кавказ-2020", які повинні стартувати 21 вересня. Так, росЗМІ стверджують, що американські бойові літаки відпрацьовували завдавання ракетних ударів по російських військових об'єктах на території анексованого українського півострова та півдня РФ.

Раніше повідомлялося, що нещодавні вчення винищувачів могли закінчитися трагедією на трасі "Київ-Чоп" із сотнями жертв.