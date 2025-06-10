Ядерний вибух: вчені розповіли, де не можна ховатися, якщо хочеш вижити

Небезпека не там, де її чекають

Команда вчених Університету Нікосії (Кіпр) провела моделювання поведінки вибухової хвилі всередині житлових приміщень.

Мета дослідження - з'ясувати, де людина має найменше шансів вижити під час ядерного вибуху, перебуваючи в будівлі, яка умовно вціліла.

Моделювання, у якому використовували аналог 750-кілотонної боєголовки (схожої на російську ракету РС-27 "Сармат") показало, що найбільшу загрозу становить не сама хвиля, а повітряний потік високого тиску, що проноситься приміщенням на надзвуковій швидкості.

Саме тому навіть міцні залізобетонні будівлі не гарантують людині безпеку. Хвиля фактично підіймає людину у повітря і з силою кидає об стіни, а це може призвести як до серйозних травм, так і до смерті.

Обережно з коридорами, вікнами та дверима

За словами провідного автора дослідження, професора Дімітріоса Дрікакіса, особливу небезпеку становлять вузькі приміщення: коридори, міжкімнатні проходи, дверні прорізи.

Саме ці зони концентрують силу повітряного потоку, перетворюючи його на "ударну трубу", яка може серйозно травмувати або вбити людину навіть за відсутності прямих руйнувань.

"Потік повітря, викликаний ударною хвилею, проноситься приміщенням із надзвуковою швидкістю. У вузьких просторах він стискається та прискорюється, створюючи надлишковий тиск, що перевищує безпечні межі для людини", – пояснює Дрікакіс.

За словами дослідників, найбільше постраждають ті, хто буде ховатися в коридорах та біля вікон.

Тому найкраще під час загрози ховатися якнайдалі від дверних та віконних прорізів, а найкращий варіант - внутрішня кімната без вікон, яка розташована якомога далі від зовнішніх стін.

Від чого залежить ефект вибуху?

Вчені пояснюють, що ефект вибуху залежить від висоти детонації. Повітряні вибухи охоплюють більшу територію, а наземні можуть завдати сильнішого удару по об'єктах, що знаходяться близько.

"Найнебезпечніші критичні місця в приміщення, яких слід уникати - це вікна, коридори та двері. Людям слід триматися якомога далі від цих місць і негайно шукати укриття. Навіть у вітальні, що стоїть обличчям до вибуху, можна бути в безпеці від високих швидкостей повітря, якщо ховатися у кутах стіни, яка знаходиться обличчям до вибуху", - пояснює доктор Іоанніс Коккінакіс.

Автори дослідження наголошують, що час між вибухом та приходом вибухової хвилі становить лише кілька секунд, тому дістатися до безпечного місця дуже швидко - це критично важливе для виживання.

Що не варто робити

Не ховатися біля дверей чи у дверних отворах

Уникати коридорів, особливо довгих і вузьких

Не стояти навпроти вікон, навіть якщо вони захищені

Не залишатися у кімнатах з відкритими протягами

Що робити натомість

Вибрати кімнату з одним входом та без вікон

Лягти на підлогу біля внутрішньої стіни, якомога далі від проходів

Захищати голову, бажано ковдрою чи подушками

Не покидати укриття щонайменше 10 хвилин після вибуху

"Крім того, спостерігатиметься підвищення рівня радіації, обвал будівель, пошкодження ліній електропередач та газу, а також пожежі. Люди повинні турбуватися про все вищезазначене та негайно звертатися за допомогою", - наголошує професор Дрікакіс.

Варто знати

Сила ударної хвилі ядерного вибуху настільки велика, що її енергія в приміщенні може зрости в рази через відбивання від стін. Це означає, що навіть без прямих руйнувань від вибуху, людина може отримати серйозні травми лише через повітряний тиск.

Подивитися відео з комп'ютерними симуляціями у різних приміщеннях можна тут і тут.