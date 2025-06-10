Ядерный взрыв: ученые рассказали, где нельзя прятаться, если хочешь выжить

Опасность не там, где ее ждут

Команда ученых Университета Никосии (Кипр) провела моделирование поведения взрывной волны внутри жилых помещений.

Цель исследования - выяснить, где человек имеет меньше всего шансов выжить во время ядерного взрыва, находясь в условно уцелевшем здании.

Моделирование, в котором использовали аналог 750-килотонной боеголовки (похожей на российскую ракету РС-27 "Сармат") показало, что наибольшую угрозу представляет не сама волна, а воздушный поток высокого давления, проносящийся по помещению на сверхзвуковой скорости.

Именно поэтому даже прочные железобетонные здания не гарантируют человеку безопасность. Волна фактически поднимает человека в воздух и с силой бросает о стены, а это может привести как к серьезным травмам, так и к смерти.

Осторожно с коридорами, окнами и дверями

По словам ведущего автора исследования, профессора Димитриоса Дрикакиса, особую опасность представляют узкие помещения: коридоры, межкомнатные проходы, дверные проемы.

Именно эти зоны концентрируют силу воздушного потока, превращая его в "ударную трубу", которая может серьезно травмировать или убить человека даже при отсутствии прямых разрушений.

"Поток воздуха, вызванный ударной волной, проносится по помещению со сверхзвуковой скоростью. В узких пространствах он сжимается и ускоряется, создавая избыточное давление, превышающее безопасные пределы для человека", - объясняет Дрикакис.

По словам исследователей, больше всего пострадают те, кто будет прятаться в коридорах и у окон.

Поэтому лучше всего во время угрозы прятаться подальше от дверных и оконных проемов, а лучший вариант - внутренняя комната без окон, которая расположена как можно дальше от внешних стен.

От чего зависит эффект взрыва?

Ученые объясняют, что эффект взрыва зависит от высоты детонации. Воздушные взрывы охватывают большую территорию, а наземные могут нанести более сильный удар по объектам, находящимся близко.

"Самые опасные критические места в помещения, которых следует избегать - это окна, коридоры и двери. Людям следует держаться подальше от этих мест и немедленно искать укрытие. Даже в гостиной, стоящей лицом к взрыву, можно быть в безопасности от высоких скоростей воздуха, если прятаться в углах стены, которая находится лицом к взрыву", - объясняет доктор Иоаннис Коккинакис.

Авторы исследования отмечают, что время между взрывом и приходом взрывной волны составляет всего несколько секунд, поэтому добраться до безопасного места очень быстро - это критически важно для выживания.

Что не стоит делать

Не прятаться у дверей или в дверных проемах

Избегать коридоров, особенно длинных и узких

Не стоять напротив окон, даже если они защищены

Не оставаться в комнатах с открытыми сквозняками

Что делать вместо этого

Выбрать комнату с одним входом и без окон

Лечь на пол возле внутренней стены, как можно дальше от проходов

Защищать голову, желательно одеялом или подушками

Не покидать укрытие не менее 10 минут после взрыва

"Кроме того, будет наблюдаться повышение уровня радиации, обвал зданий, повреждение линий электропередач и газа, а также пожары. Люди должны беспокоиться обо всем вышеупомянутом и немедленно обращаться за помощью", - отмечает профессор Дрикакис.

Стоит знать

Сила ударной волны ядерного взрыва настолько велика, что ее энергия в помещении может вырасти в разы из-за отражения от стен. В этом случае, даже без прямых разрушений от взрыва, человек может получить серьезные травмы только из-за воздушного давления.

Посмотреть видео с компьютерными симуляциями в разных помещениях можно здесь и здесь.