Ядерная реакция в реакторах на ЧАЭС: профессор дал исчерпывающее объяснение

Проблема действительно есть

"Никаких новых или неизвестных угроз нет. Все проблемы старые, и мы о них знаем. И постоянно говорим, что до 2023 года нужно удалить нестабильные строительные конструкции старого объекта "Укрытие". Потому что они могут разрушиться, и тогда произойдет пылевой выброс в объем нового безопасного конфайнмента. Он загрязнится, и люди не смогут вести там работы", - пояснил профессор.

Он добавил, что старое "Укрытие" преобразовывают в экологически безопасную систему. А мониторингом топливо содержащих материалов, которые остались после аварии, институт занимается с момента возведения "Укрытия" в 1996 году.

"Мы увидели, что после надвижения арки некоторые датчики стали фиксировать рост нейтронного потока в двух скоплениях ядерных материалов, которые находятся под слоем бетона и к которым у нас сейчас нет доступа. Это произошло потому что изменился тепловой и влажностный режим в этих материалах. Раньше их увлажняли природные осадки, которые проникали через щели в старом "Укрытии", а теперь влага испаряется. Пористые структуры стали высыхать. Поэтому пошел рост. Это нормальное явление. Рост небольшой и не страшный", - добавил Носовский.

Экология не пострадает

Он объяснил, что пыль выйти за пределы конструкции не сможет, так как она герметична. Но при определенных условиях нейтронных потоков может привести к цепной реакции.

"Это не та авария, которую ассоциируют со взрывом. Выделится некоторое количество тепла и опять уйдет в подкритичность. Вреда для людей и экологии не будет. Этого опасаться не надо. Но и допускать такую ситуацию тоже нельзя. Нужно следить, контролировать. Это не просто руины, это ядерные материалы", - отметил профессор.

Он объяснил, что при проектировании НБК были учтены все риски, в том числе смерчи и землетрясения. А повторение аварии 1986 года невозможно по законам физики, так как внутри реактора не происходит таких процессов, которые вызвали взрыв много лет назад.

"Ядерные процессы всегда идут там, где есть ядерные материалы. В разрушенном блоке, по нашим данным, осталось 185 тонн топлива, хотя есть и другие мнения. Мы все эти скопления знаем, видим и исследуем. Они не являются ядерно опасными. Кроме тех двух, по которым фиксируется увеличение нейтронных потоков и до которых мы не можем физически добраться, чтобы залить нейтрализующим веществом. Мы можем только моделировать. По нашим моделям, уровень критичности может быть достигнут после полного высыхания. Но это не будет ядерный взрыв. Возникшая цепная реакция тут же затухнет", - пояснил Носовский.