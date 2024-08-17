Дерматолог пояснила, чому люди сильно втомлюються після перебування на сонці

Чому люди втомлюються на сонці

Дерматолог Хізер Роджерсонце розповів, що сонце викликає кілька змін, які призводять до того, що тілу потрібно більше працювати, а це призводить до втоми.

Зокрема, тіло наполегливо працює, щоб регулювати свою температуру.

Педіатр Патрік Мулароні розповів, що навіть якщо ви перебуваєте в положенні лежачи біля басейну, то тіло постійно працює над зниженням температури до нормального рівня, коли ви знаходитесь на вулиці в спеку.

Є три речі, які тіло робить, щоб спробувати охолонути: ви дихаєте швидше, серцебиття прискорюється і людина більше потієте. Усе це вимагає додаткової енергії від тіла, через що виникає втома.

"В екстремальних випадках, коли наше тіло не може ефективно охолоджуватися, у людей може розвинутися гіпертермія або травми та захворювання, пов’язані з перегріванням", - додав лікар.

Теплове виснаження включає такі симптоми, як втома, запаморочення, нудота та головний біль. Якщо теплове виснаження не лікувати, то воно може призвести до теплового удару, який є найсерйознішим захворюванням, пов’язаним із теплом, і потребує невідкладної медичної допомоги.

До того ж, коли тіло піддається впливу ультрафіолетового світла, то організму доводиться боротися з клітинними пошкодженнями та відновлювати їх, що може призвести до відчуття втоми.

Що відбувається, коли сонце пошкоджує шкіру

Почервоніння від сонячного опіку виникає через розширення кровоносних судин у цій області, щоб доставляти кисень і поживні речовини, щоб допомогти в процесі відновлення.

На сонці організм швидше втрачає воду, а це призводить до зневоднення.

Вживання алкогольних напоїв і напоїв з кофеїном може ще більше порушити водний баланс.

Коли ви проводите час біля басейну чи на пляжі, це може дати можливість зменшити темп і відпочити від стресу.

Насправді перебування на сонці може бути дуже корисним для вас - якщо робити це належним чином. Наприклад, сонце допомагає організму виробляти вітамін D, який є ключовим для імунної системи та здоров’я кісток. Також сонячне світло підвищує серотонін у мозку та покращує настрій.

Проблема полягає в тому, що люди не захищають свою шкіру правильно.

Використовуйте сонцезахисний крем із позначкою широкого спектру (захищає як від UVA, так і від UVB випромінювання) і SPF 30 або вище. Коли ви знаходитесь на вулиці, повторюйте нанесення кожні дві години або після купання чи потовиділення.

Окрім сонцезахисного крему, варто носити захисний одяг, окуляри та головні убори.

Приблизно з 10 ранку до 14 години дня ультрафіолетовий індекс високий. Це час, коли сонце може завдати найбільшої шкоди шкірі. До того ж не варто лежати на сонці лише заради засмаги, оскільки це може пошкодити шкіру.