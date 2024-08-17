Дерматолог объяснила, почему люди сильно устают после пребывания на солнце

Почему люди устают на солнце

Дерматолог Хизер Роджерсонцо рассказал, что солнце вызывает несколько изменений, которые приводят к тому, что телу нужно больше работать, а это приводит к усталости.

В частности, тело упорно трудится, чтобы регулировать свою температуру.

Педиатр Патрик Муларони рассказал, что даже если вы находитесь в положении лежа возле бассейна, то тело постоянно работает над понижением температуры до нормального уровня, когда вы находитесь на улице в жару.

Есть три вещи, которые тело делает, чтобы попытаться остыть: вы дышите быстрее, сердцебиение ускоряется и человек больше потеете. Все это требует дополнительной энергии от тела, из-за чего возникает усталость.

"В экстремальных случаях, когда наше тело не может эффективно охлаждаться, у людей может развиться гипертермия или травмы и заболевания, связанные с перегреванием", - добавил врач.

Тепловое истощение включает такие симптомы, как усталость, головокружение, тошнота и головные боли. Если тепловое истощение не лечить, то оно может привести к тепловому удару, который является самым серьезным заболеванием, связанным с теплом, и нуждается в неотложной медицинской помощи.

К тому же, когда тело подвергается воздействию ультрафиолетового света, организму приходится бороться с клеточными повреждениями и восстанавливать их, что может привести к ощущению усталости.

Что происходит, когда солнце повреждает кожу

Покраснение от солнечного ожога возникает из-за расширения кровеносных сосудов в этой области, чтобы доставлять кислород и питательные вещества, чтобы помочь в процессе восстановления.

На солнце организм быстрее теряет воду, а это приводит к обезвоживанию.

Употребление алкогольных напитков и напитков с кофеином может еще больше нарушить водный баланс.

Когда вы проводите время возле бассейна или на пляже, это может дать возможность сбавить темп и отдохнуть от стресса.

На самом деле пребывание на солнце может быть очень полезным для вас - если делать это должным образом. К примеру, солнце помогает организму вырабатывать витамин D, который является ключевым для иммунной системы и здоровья костей. Также солнечный свет повышает серотонин в мозге и улучшает настроение.

Проблема в том, что люди не защищают свою кожу правильно.

Используйте солнцезащитный крем с отметкой широкого спектра (защищает как от UVA, так и от UVB излучения) и SPF 30 или выше. Когда вы находитесь на улице, повторяйте нанесение каждые два часа или после купания и потоотделения.

Кроме солнцезащитного крема, следует носить защитную одежду, очки и головные уборы.

Приблизительно с 10 утра до 14 часов дня ультрафиолетовый индекс высок. Это время, когда солнце может нанести наибольший вред коже. К тому же не стоит лежать на солнце только загара ради, поскольку это может повредить кожу.