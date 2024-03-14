Дерматолог розповіла, що буде, якщо не вмивати обличчя зранку

Щоб шкіра обличчя виглядала здоровою та доглянутою, потрібно підібрати правильний догляд. Також не варто забувати про регулярне очищення. Якщо цього уникати, то можна нашкодити шкірі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Як правильно очищати шкіру

Усі дерматологи зазначають, що перший крок у догляді за шкірою - це очищення.

Дерматолог Анджела Кейсі розповіла, що вмивання обличчя ввечері є важливим, адже ночі наша шкіра проходить фазу відпочинку та відновлення.

За словами фахівця, коли люди не ретельно видаляють бруд, алергени та інші подразники з обличчя ввечері, вони можуть перешкоджати циклу відновлення шкіри.

Якщо у вас жирний тип шкіри, то більшість дерматологів рекомендують включити очищуючий засіб у ваш ранковий розпорядок дня.

Однак, якщо у вас суха шкіра, то варто підібрати догляд саме для такого типу, щоб не нашкодити.

Якщо ви схильні потіти уві сні, то вам не слід пропускати очищення обличчя вранці. Певні гормональні зміни, включаючи вагітність, можуть викликати припливи і більш часте потовиділення.

Скільки разів на день очищати шкіру

На думку дерматологів, необхідно вмивати обличчя двічі на день. Не варто вмивати обличчя більше ніж тричі на день, оскільки це порушує природний кислотно-лужний баланс, у зв’язку з чим шкіра втрачає природний блиск.

Частіші вмивання рекомендуються лише за умов, коли ваша шкіра надмірно "жирна". Рекомендуємо вмивати обличчя зранку та перед сном. Найпростіший спосіб - внесіть вмивання у ваш щоденний графік догляду за шкірою.

Якщо уникати етап очищення шкіри зранку, то з'являться висипи.

Основні помилки

Забудьте про сильне тертя шкіри

Для будь-якого типу шкіри, а особливо для чутливої й тонкої, важливо уникати надмірного тертя та натягування епідермісу під час умивання.

Це призводить не лише до пошкоджень, але й до завчасного старіння, ранньої появи зморшок.

Не пропускайте етап тонізації

Тонізація - один із найважливіших етапів догляду за шкірою, але ним часто нехтують. Тонік допомагає підчистити залишки забруднень та водночас відновити pH шкіри після використання засобів для очищення.

Особливо важливим цей етап є для тих, у кого суха шкіра.

Використання тоніка також сприяє кращому проникненню крему, але важливо підібрати такий засіб, який підходить саме вашому типу шкіри і містить корисні компоненти.

Не очищайте шкіру надто інтенсивно

Ті у кого жирна шкіра, можуть вмиватися кілька разів на день, використовуючи скраби та інші засоби для очищення. Однак такий підхід не зовсім правильний, адже призводить до порушення шкірного бар'єра і лише погіршує проблеми.

Якщо надмірно очищати шкіру, це спричиняє її пересушування, активізацію роботи сальних залоз, що стане причиною додаткового блиску і появи запалення.