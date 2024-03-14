Дерматолог рассказала, что будет, если не умывать лицо утром

Чтобы кожа лица выглядела здоровой и ухоженной нужно подобрать правильный уход. Также не стоит забывать о регулярной очистке. Если этого избегать, можно навредить коже.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Как правильно очищать кожу

Все дерматологи отмечают, что первый шаг в уходе за кожей - это очищение.

Дерматолог Анджела Кейси рассказала, что умывание лица вечером важно, ведь ночью наша кожа проходит фазу отдыха и восстановления.

По словам специалиста, когда люди не тщательно удаляют грязь, аллергены и другие раздражители с лица вечером, они могут препятствовать циклу обновления кожи.

Если у вас жирный тип кожи, то большинство дерматологов рекомендуют включить очищающее средство в ваш утренний распорядок дня.

Однако если у вас сухая кожа, то стоит подобрать уход именно для такого типа, чтобы не навредить.

Если вы склонны потеть во сне, то не следует пропускать очищение лица утром. Она отметила, что определенные гормональные изменения, включая беременность, могут вызвать приливы и более частое потоотделение.

Сколько раз в день очищать кожу

По мнению дерматологов, необходимо умывать лицо дважды в день. Не стоит умывать лицо более трех раз в день, поскольку это нарушает естественный кислотно-щелочной баланс, в связи с чем кожа теряет естественный блеск.

Более частые умывания рекомендуются только при условии, когда ваша кожа чрезмерно "жирная". Рекомендуем умывать лицо с утра и перед сном. Самый простой способ - внесите умывания в ваш ежедневный график ухода за кожей.

Если избегать этапа очищения кожи утром, то появятся сыпи.

Основные ошибки

Забудьте о сильном трении кожи

Для любого типа кожи, особенно для чувствительной и тонкой, важно избегать чрезмерного трения и натяжения эпидермиса во время умывания.

Это приводит не только к повреждениям, но и к преждевременному старению, раннему появлению морщин.

Не пропускайте этап тонизации

Тонизация - один из важнейших этапов ухода за кожей, но им часто пренебрегают. Тоник помогает подчистить остатки загрязнений и одновременно восстановить pH кожи после использования очистительных средств.

Особенно важен этот этап для тех, у кого сухая кожа.

Использование тоника также способствует лучшему проникновению крема, но важно подобрать такое средство, подходящее именно вашему типу кожи и содержащее полезные компоненты.

Не очищайте кожу слишком интенсивно

Те у кого жирная кожа могут умываться несколько раз в день, используя скрабы и другие средства для очистки. Однако такой подход не совсем правильный, ведь приводит к нарушению кожного барьера и только усугубляет проблемы.

Если чрезмерно очищать кожу, это приводит к ее пересушиванию, активизации работы сальных желез, что станет причиной дополнительного блеска и появления воспаления.