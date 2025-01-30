"Шкіра - це дзеркало". Які ознаки на обличчі свідчать про проблеми зі здоров'ям

Деякі проблеми зі здоров'ям відображаються на зовнішньому вигляді людини. Блідість шкіри або нездоровий рум'янець на обличчі можуть бути ознаками збоїв в організмі.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про важливі ознаки на шкірі, які не можна ігнорувати.

Про що може сигналізувати шкіра

За словами косметолога Дарії Тіщенко, деякі захворювання внутрішніх органів можуть проявлятися через шкіру. Наприклад, висипання на лобі може свідчити про проблеми зі шлунково-кишковим трактом або зловживанням солодких продуктів.

"Шкіра - це своєрідне дзеркало, яке може відображати внутрішні процеси нашого організму", - додала експерт.

Тоді як поява гнійничків на носі може бути пов'язана зі зміною гормонального стану, а запалення на щоках свідчить про алергію.

Нездоровий спосіб життя також може відображатися на шкірі. Наприклад, темні кола під очима вказують на втому та недосипання.

До того ж тьмяна шкіра є ознакою недостатньої кількості вітамінів та води в організмі.

Важливо пам'ятати, що шкіра завжди подає сигнал про збої в організмі і необхідно вміти вчасно розпізнавати.

Нерідко шкіра відчуває сухість або свербіж, особливо взимку. Люди з хронічними захворюваннями шкіри, такими як атопічний дерматит (екзема), відчувають ці симптоми частіше та сильніше.

Однак, діабет також може зробити шкіру більш схильною до свербіння, як і лімфома. Захворювання щитовидної залози також можуть викликати сухість шкіри.

Проблеми шкіри, викликані неправильним харчуванням

Правильне харчування для шкіри має важливе значення. Нестача основних нутрієнтів з часом проявляється наступними ознаками: