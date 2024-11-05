Дерматолог розповіла, чим категорично не можна змивати макіяж

Серветки для зняття макіяжу можуть завдати серйозної шкоди шкірі та призвести до проблем. Дерматолог розповіла, що є у складі таких серветок.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, коли найкраще використовувати серветки для зняття макіяжу.
Деякі жінки проводять ними по обличчю настільки недбало, що розтягують шкіру як востаннє. За такої щоденної рутини шкіра з часом почне втрачати еластичність і можуть з'явитися ранні зморшки.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Huffpost, Real simple та Best life online.