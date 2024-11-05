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Дерматолог розповіла, чим категорично не можна змивати макіяж

Чим шкідливі серветки для зняття макіяжу (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Серветки для зняття макіяжу можуть завдати серйозної шкоди шкірі та призвести до проблем. Дерматолог розповіла, що є у складі таких серветок.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, коли найкраще використовувати серветки для зняття макіяжу.

Викликають почервоніння та подразнення

Деякі жінки проводять ними по обличчю настільки недбало, що розтягують шкіру як востаннє. За такої щоденної рутини шкіра з часом почне втрачати еластичність і можуть з'явитися ранні зморшки.

Раніше ми повідомляли про 4 поширені причини появи прищів на обличчі у дорослих та як їх уникнути.

Також ми писали, як підібрати засоби для шкіри, які сприятимуть молодості.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Huffpost, Real simple та Best life online.

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