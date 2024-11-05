Дерматолог розповіла, чим категорично не можна змивати макіяж

Раніше ми повідомляли про 4 поширені причини появи прищів на обличчі у дорослих та як їх уникнути.

Також ми писали, як підібрати засоби для шкіри, які сприятимуть молодості.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Huffpost, Real simple та Best life online.