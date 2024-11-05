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Дерматолог рассказала, чем категорически нельзя смывать макияж

Чем вредны салфетки для снятия макияжа (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Салфетки для снятия макияжа могут нанести серьезный вред коже и привести к проблемам. Дерматолог рассказала, что есть в составе таких салфеток.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, когда лучше использовать салфетки для снятия макияжа.

Вызывают покраснение и раздражение

Некоторые женщины проводят ими по лицу настолько небрежно, что растягивают кожу как в последний раз. При такой ежедневной рутине кожа со временем начнет терять эластичность и могут появиться ранние морщинки.

Ранее мы сообщали о 4 распространенных причинах появления прыщей на лице у взрослых и как их избежать.

Также мы писали, как подобрать средства для кожи, способствующие молодости.

При написании материала использовались следующие источники: сайт Huffpost, Real simple и Best life online.

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