Дерматолог рассказала, чем категорически нельзя смывать макияж

Салфетки для снятия макияжа могут нанести серьезный вред коже и привести к проблемам. Дерматолог рассказала, что есть в составе таких салфеток.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, когда лучше использовать салфетки для снятия макияжа.
Некоторые женщины проводят ими по лицу настолько небрежно, что растягивают кожу как в последний раз. При такой ежедневной рутине кожа со временем начнет терять эластичность и могут появиться ранние морщинки.
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При написании материала использовались следующие источники: сайт Huffpost, Real simple и Best life online.