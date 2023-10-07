Дерматолог пояснила, як доглядати за обличчям восени, аби надовго зберегти красу

Як доглядати за шкірою у холодну пору року

"Приділяйте особливу увагу очищенню шкіри. Це важливо у будь-яку пору року і осінь не виняток. Клітинне оновлення - природний процес, після якого на шкірі можуть залишатися ороговілі клітини. Омертвілі частини не виконують жодних функцій і лише заважають подальшому догляду", - пояснює лікар.

Тонізація є другим не менш важливим етапом у догляді за обличчям восени. Вибирайте засоби для тонізування з м'якшими натуральними складами.

"Якщо ж Ваша шкіра схильна до жирності, є висипання, акне та постакне, чергуйте м'які зволожувальні тоніки та тоніки з кислотами - їх краще використовувати при вечірньому догляді", - говорить Тарнавська.

Вона радить використовувати кераміди та ліпіди. Вони допомагають відновити та зміцнити шкірний бар'єр шкіри, не дозволяють втрачати вологу та зволожують, борються зі зневодненням.

"Використовуйте пілінги у вигляді гелів або сироваток. Після спекотного сезону шкірі потрібно відлущування та очищення. Цю процедуру не обов'язково робити в салоні чи у косметолога. Є багато варіантів пілінгів для домашнього догляду. Використовуйте їх 1-2 рази на тиждень. Якщо шкіра чутлива, використовуйте 1 раз на 10-14 днів", - радить дерматолог.

Також вона наголошує, що варто використовувати зволожувальні креми в залежності від потреб дерми.

"Щоб уникнути негативних наслідків від перепадів температур, використовуйте крем двічі на день вранці та ввечері. А також як допоміжний догляд пару разів на тиждень робіть зволожувальні маски, що відновлюють", - пояснює Тарнавська.

Осінь - ідеальний період для кислот. Цей компонент сприятливо впливає на шкіру: допомагає прискорити процес клітинного оновлення, зменшує пігментацію та жирний блиск, звужує пори, вирівнює колір шкіри, нормалізує вироблення себуму, бореться із запаленнями, має антивіковий ефект.

Найчастіші помилки у догляді за шкірою восени

"Найпоширеніша і небезпечна помилка - відмова від сонцезахисних засобів з настанням осені. Навіть якщо за вікном непроглядна сірість, ультрафіолетове випромінювання все ще досить активне, щоб пошкоджувати клітини вашої шкіри і запускати в них незворотні процеси старіння. Незалежно від погоди та часу року візьміть у звичку наносити крем із SPF50 перед кожним виходом на вулицю", - говорить лікар.

Найбільш вразливими областями є обличчя та шия - тут після літа активно проявляється пігментація та ластовиння. Через сонячні плями шкіра виглядає нерівно, тому додавання у догляд освітлювальних кремів у цьому випадку може бути доцільним.

Які інгредієнти шукати:

арбутін

азелаїнова

гліколева

койева кислоти

екстракт солодки (глабридин)

мехінол

вітамін С

ніацинамід

Як правильно вибирати креми

"Зневодненість і сухість шкіри - найчастіша проблема, пов'язана зі зміною сезонів. Погіршення гідратації супроводжується почуттям стягнутості, лущенням, тьмяністю та зниженням пружності. Допомогти може гарний зволожувальний крем", - говорить Тарнавська.

Восени вона радить вибирати крем, здатний вирішити відразу кілька проблем зневодненої шкіри, але який має не щільну консистенцію, як зимові креми. У складі засобу мають бути:

ніацинамід

гліцерин

гіалуронова кислота

сквалан

На цілісність шкірного бар'єра можуть впливати такі фактори, як погода та надмірне відлущування, плюс кількість основних ліпідів природно знижується з віком.

"Відновлення шкірного бар'єра вимагатиме часу: на повне відновлення закладайте приблизно місяць. Вибирайте засоби із керамідами, жирними кислотами й сечовиною", - радить дерматолог.

Для відновлення необхідні певні поживні речовини, віддавайте перевагу засобам без ароматизаторів, агресивних консервантів, парабенів, барвників та інших потенційно подразнюючих інгредієнтів.

Важливо правильно підібрати крем за потребами шкіри (фото: Freepik)

"Люди, які страждають на чутливість шкіри, більш схильні до погодних змін. Ушкодження захисного шкірного бар'єра провокує підвищення чутливості", - пояснює лікар.

Осінь іноді називають "сезоном дерматитів", холодна та суха погода позбавляють шкіру необхідної вологи і може викликати серйозні проблеми вже пошкодженої шкіри. Які компоненти слід шукати:

пантенол

алантоїн

емоленти

масло ши

"Маски можна використовувати в будь-яку пору року. Восени особливо актуальні поживні та зволожувальні маски. Зверніть увагу на маски з гіалуроновою кислотою, Вітаміном Е та біоцелюлозні маски з миттєвою дією", - радить Тарнавська.

Вона наголошує, що руки і губи теж вимагають уваги, тому використовуйте для них засоби з маслом Ши та авокадо - це найвірніші помічники в холодну пору року для цих чутливих областей тіла.

Використовуйте восени гіалуронову кислоту

"З початком опалювального сезону навіть жирна та комбінована шкіра стає більш сухою. Тому саме час пустити в хід продукти з гіалуроновою кислотою. Вони притягують вологу з навколишнього середовища і віддають її вашій шкірі, завдяки чому вона стає більш насиченою та пружною", - говорить лікар.

Восени варто почати користуватися засобами з ретинолом.

"Ретинальдегід 0.1% - це стабільний і добре переносимий попередник ретиноєвої кислоти (вітаміну А). Він стимулює оновлення клітин, підвищуючи життєздатність глибоких шарів епідермісу, протидіє втраті колагену, що дозволяє шкірі та делікатній ділянці навколо очей чинити опір зовнішнім впливам та зберігати рівну текстуру, гладку та еластичну", - каже дерматолог.

Дерматологи не рекомендують зловживати гарячими водними процедурами восени. Під впливом високої температури шкіра починає активно втрачати вологу, через що швидко з'являється відчуття сухості, стягнутість і лущення. Намагайтеся використовувати теплу воду як для вмивання, так і для прийому душу, щоб захистити свою шкіру від зневоднення.