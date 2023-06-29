Ці поради у догляді за шкірою допоможуть як можна довше лишатися молодими

Всі хочуть залишатися молодими як можна довше. За умови правильного догляду за шкірою можна сповільнити процес старіння та залишатися здоровими.

Про те, як доглядати за шкірою обличчя, щоб залишатися молодими як можна довше, розповіла ендокринолог Діана Крилова у своєму Instagram.

Збалансоване харчування

За словами лікарки, правильне харчування є важливим фактором для здоров'я шкіри. Додайте до свого раціону більше овочів, фруктів, здорових жирів і білків.

Окрім того, важливо пити достатню кількість води, щоб забезпечити зволоження шкіри зсередини.

Відмовтесь від шкідливих звичок

Щоб зберегти молодість шкіри, необхідно відмовитися від алкоголю та куріння. Такі звички призводять до старіння шкіри та зменшують її еластичність.

Користуйтеся засобами для догляду

Додайте до свого догляду активи, що будуть спрямовані на розв'язання конкретної проблеми.

З віком жінок часто непокоїть гіперпігментація обличчя, в такому випадку необхідно підібрати засоби для профілактики пігментних плям і зморшок.

Дбайте не тільки про шкіру обличчя, приділяйте особливу увагу зоні шиї та декольте. І не забувайте про зволоження рук та всього тіла, адже люди часто недооцінюють важливість цих кроків у догляді.

Використовуйте сонцезахисний крем

Захист від сонця потрібен в будь-яку пору року. Один із ключових факторів, що зумовлює старіння шкіри - це пошкодження, спричинене сонячними променями.

Правильний захист від ультрафіолетових променів може запобігти погіршенню стану шкіри, зменшити ризик раку шкіри та підтримати її здоров'я. Використовуйте засоби з SPF-фактором зі ступенем захисту не менше 30/50.