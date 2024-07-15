Дерматолог попередила українців про отруйну рослину: ось що стається зі шкірою

Улітку усі полюбляють відпочивати на природі, ховаючись від нестерпної спеки в тіні дерев. Проте треба бути обережним, адже гуляючи, можна ненароком натрапити на неприємність - борщівника.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дерматолога Катерини Бакіко.
Борщівник - це така велика рослина з великими листками та білими квітами. Рослина дуже красива, але вкрай небезпечна.
"До нас вона прийшла з Росії, а звідти нічого доброго не буває. Борщівник має отруйний сік, який стає особливо небезпечним, коли потрапляє на шкіру та опромінюється сонцем", - йдеться у повідомленні.
Коли ви побачили борщівник, то торкатись його не можна, потрібно навчити дітей обходити його 10 дорогою. Коли йдете незнайомим полем - то одягайте закрите взуття.
Коли все ж обпеклися, то потрібно дотримуватись таких рекомендацій:
Лікар розповіла, що слід обовʼязково боротись з борщівником, заради здоровʼя та безпеки дітей.
Одяг повинен бути повністю закритий, також руки та лице. Сік при зрізанні рослини може розвіятись і непомітно потрапити на шкіру або в очі.
Найкраще з борщівником боротись весною, коли він тільки проростає. Потрібно зрізати пагін та розрізати корінь лопатою, обробити його гербіцидом двічі з інтервалом 2-3 тижні.
Якщо борщівник великий і вже росте, зріжте стебло та цвіт, далі виконайте обробку гербіцидом. Цвіт потрібно зібрати у пакет та утилізувати. Все тому, що зрізаний цвіт може сформувати насіння.
Потім потрібно щороку перевіряти на наявність нових рослин, бо насіння може прорости навіть впродовж 10 років. Після роботи промийте всі інструменти милом.
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