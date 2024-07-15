Дерматолог предупредила украинцев о ядовитом растении: вот что происходит с кожей

Летом все любят отдыхать на природе, прячась от невыносимой жары в тени деревьев. Однако надо быть осторожным, ведь гуляя, можно ненароком наткнуться на неприятность - борщевика.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу дерматолога Екатерины Бакико.
Борщевик - это такое большое растение с большими листьями и белыми цветами. Растение очень красивое, но крайне опасное.
"К нам оно пришла из России, а оттуда ничего хорошего не бывает. У борщевика ядовитый сок, который становится особенно опасным, когда попадает на кожу и облучается солнцем", - говорится в сообщении.
Когда вы увидели борщевик, то прикасаться к нему нельзя, нужно научить детей обходить его 10 дорогой. Когда идете незнакомым полем - то одевайте закрытую обувь.
Если все же обожглись, то следует придерживаться следующих рекомендаций:
Врач рассказала, что нужно обязательно бороться с борщевиком, ради здоровья и безопасности детей.
Одежда должна быть полностью закрыта, также руки и лицо. Сок при срезании растения может рассеяться и незаметно попасть на кожу или глаза.
Лучше с борщевиком бороться весной, когда он только прорастает. Нужно срезать побег и разрезать корень лопатой, обработать гербицидом дважды с интервалом 2-3 недели.
Если борщевик большой и уже растет, срежьте стебель и цвет, затем выполните обработку гербицидом. Цвет нужно собрать в пакет и утилизировать. Все потому, что срезанный цвет может сформировать семена.
Затем нужно ежегодно проверять на наличие новых растений, потому что семена могут прорасти даже в течение 10 лет. После работы промойте все инструменты мылом.
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