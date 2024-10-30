Дерматолог назвала головну помилку, яку усі роблять під час нанесення крему на обличчя

Помилитися при нанесенні крему для обличчя реально і це роблять усі кожного дня. Дерматолог назвала помилку, яка призводить до проблем зі шкірою.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку американського дерматолога Амни Адель.
Якщо регулярно використовувати засоби з гіалуроновою кислотою, активне зволоження гарантоване. Це, своєю чергою, запобігає ранньому виникненню зморшок, а у вже наявних зменшує виразність.
Щоденне зволоження шкіри обличчя сприяє відновленню та зміцненню захисного гідроліпідного бар'єра. Це така шкірна ділянка, яка нівелює згубний вплив різних зовнішніх та внутрішніх факторів.
Дерматолог розповіла, що краще наносити крем на вологу шкіру, тоді поглинання набагато ефективнішим.
@aamnaadel Have you been doing it right?? How to apply moisturiser the RIGHT way #dermatologist #dermatologydoctor #skincareroutine #skintok #skincaretips #moisturiser #learnontiktok #foryou #fyp #fypシ original sound - Dr Adel Dermatologist
Раніше ми повідомляли, як підібрати засоби для шкіри, які сприятимуть молодості.
Читайте також про частину обличчя, яка старіє швидше, ніж інша.