Дерматолог назвала головну помилку, яку усі роблять під час нанесення крему на обличчя

Чому важливо наносити крем

Якщо регулярно використовувати засоби з гіалуроновою кислотою, активне зволоження гарантоване. Це, своєю чергою, запобігає ранньому виникненню зморшок, а у вже наявних зменшує виразність.

Щоденне зволоження шкіри обличчя сприяє відновленню та зміцненню захисного гідроліпідного бар'єра. Це така шкірна ділянка, яка нівелює згубний вплив різних зовнішніх та внутрішніх факторів.

Якої помилки уникати під час нанесення крему

Дерматолог розповіла, що краще наносити крем на вологу шкіру, тоді поглинання набагато ефективнішим.