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Дерматолог назвала головну помилку, яку усі роблять під час нанесення крему на обличчя

Яку помилку роблять усі під час нанесення крему на обличчя (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Помилитися при нанесенні крему для обличчя реально і це роблять усі кожного дня. Дерматолог назвала помилку, яка призводить до проблем зі шкірою.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку американського дерматолога Амни Адель.

Чому важливо наносити крем

Якщо регулярно використовувати засоби з гіалуроновою кислотою, активне зволоження гарантоване. Це, своєю чергою, запобігає ранньому виникненню зморшок, а у вже наявних зменшує виразність.

Щоденне зволоження шкіри обличчя сприяє відновленню та зміцненню захисного гідроліпідного бар'єра. Це така шкірна ділянка, яка нівелює згубний вплив різних зовнішніх та внутрішніх факторів.

Якої помилки уникати під час нанесення крему

Дерматолог розповіла, що краще наносити крем на вологу шкіру, тоді поглинання набагато ефективнішим.

 

@aamnaadel Have you been doing it right?? How to apply moisturiser the RIGHT way #dermatologist #dermatologydoctor #skincareroutine #skintok #skincaretips #moisturiser #learnontiktok #foryou #fyp #fypシ original sound - Dr Adel Dermatologist
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