Дерматолог назвала главную ошибку, которую все совершают при нанесении крема на лицо

Помилитися при нанесенні крему для обличчя реально і це роблять усі кожного дня. Дерматолог назвала помилку, яка призводить до проблем зі шкірою.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу американского дерматолога Амны Адель.
Если регулярно использовать средства с гиалуроновой кислотой, активное увлажнение гарантировано. Это, в свою очередь, предотвращает раннее возникновение морщин, а у уже имеющихся уменьшает выраженность.
Ежедневное увлажнение кожи лица способствует восстановлению и укреплению защитного гидролипидного барьера. Это такой кожный участок, который нивелирует пагубное влияние различных внешних и внутренних факторов.
Дерматолог рассказала, что лучше наносить крем на влажную кожу, тогда поглощение гораздо эффективнее.
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