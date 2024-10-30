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Дерматолог назвала главную ошибку, которую все совершают при нанесении крема на лицо

Какую ошибку совершают все при нанесении крема на лицо (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Помилитися при нанесенні крему для обличчя реально і це роблять усі кожного дня. Дерматолог назвала помилку, яка призводить до проблем зі шкірою.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу американского дерматолога Амны Адель.

Почему важно наносить крем

Если регулярно использовать средства с гиалуроновой кислотой, активное увлажнение гарантировано. Это, в свою очередь, предотвращает раннее возникновение морщин, а у уже имеющихся уменьшает выраженность.

Ежедневное увлажнение кожи лица способствует восстановлению и укреплению защитного гидролипидного барьера. Это такой кожный участок, который нивелирует пагубное влияние различных внешних и внутренних факторов.

Какой ошибки избегать при нанесении крема

Дерматолог рассказала, что лучше наносить крем на влажную кожу, тогда поглощение гораздо эффективнее.

 

@aamnaadel Have you been doing it right?? How to apply moisturiser the RIGHT way #dermatologist #dermatologydoctor #skincareroutine #skintok #skincaretips #moisturiser #learnontiktok #foryou #fyp #fypシ original sound - Dr Adel Dermatologist
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