Дерматолог назвала главную ошибку, которую все совершают при нанесении крема на лицо

Почему важно наносить крем

Если регулярно использовать средства с гиалуроновой кислотой, активное увлажнение гарантировано. Это, в свою очередь, предотвращает раннее возникновение морщин, а у уже имеющихся уменьшает выраженность.

Ежедневное увлажнение кожи лица способствует восстановлению и укреплению защитного гидролипидного барьера. Это такой кожный участок, который нивелирует пагубное влияние различных внешних и внутренних факторов.

Какой ошибки избегать при нанесении крема

Дерматолог рассказала, что лучше наносить крем на влажную кожу, тогда поглощение гораздо эффективнее.