Названо дієві способи, які допоможуть відростити волосся до пояса

Мати довге та доглянуте волосся мріє кожна дівчина. Відростити волосся аж до пояса можна за допомогою простих дієвих порад.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Byrdie.
Дерматолог
До того ж на ріст волосся можуть вплинути певні захворювання, ліки та неправильне харчування. Якщо основні заходи вдома не допомагають, зверніться до лікаря.
Раніше ми повідомляли, як мити волосся залежно від типу, щоб воно довго було чистим.
Також ми писали, що дефіцит цих двох вітамінів призводить до появи сивого волосся.