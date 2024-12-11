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Названо дієві способи, які допоможуть відростити волосся до пояса

Які способи допоможуть відростити довге волосся (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Мати довге та доглянуте волосся мріє кожна дівчина. Відростити волосся аж до пояса можна за допомогою простих дієвих порад.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Byrdie.

Дерматолог 

До того ж на ріст волосся можуть вплинути певні захворювання, ліки та неправильне харчування. Якщо основні заходи вдома не допомагають, зверніться до лікаря.

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