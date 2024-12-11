Названы действенные способы, которые помогут отрастить волосы до пояса

Иметь длинные и ухоженные волосы мечтает каждая девушка. Отрастить волосы до пояса можно с помощью простых действенных советов.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Byrdie.
Дерматолог
К тому же рост волос могут повлиять определенные заболевания, лекарства и неправильное питание. Если основные мероприятия на дому не помогают, обратитесь к врачу.
Раньше мы сообщали, как мыть волосы в зависимости от типа, чтобы они долго были чистыми.
Также мы писали, что дефицит этих двух витаминов приводит к появлению седых волос.