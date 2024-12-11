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Названы действенные способы, которые помогут отрастить волосы до пояса

Какие способы помогут отрастить длинные волосы (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Иметь длинные и ухоженные волосы мечтает каждая девушка. Отрастить волосы до пояса можно с помощью простых действенных советов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Byrdie.

Дерматолог

К тому же рост волос могут повлиять определенные заболевания, лекарства и неправильное питание. Если основные мероприятия на дому не помогают, обратитесь к врачу.

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