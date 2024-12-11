Названо дієві способи, які допоможуть відростити волосся до пояса

Мати довге та доглянуте волосся мріє кожна дівчина. Відростити волосся аж до пояса можна за допомогою простих дієвих порад.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Byrdie .

Як відростити волосся до пояса

Дерматолог Брендан Кемп розповів, що для початку варто ретельно доглядати за своїм волоссям. Розробіть постійний догляд за волоссям, який передбачає регулярне миття м’яким шампунем, зволожуючий кондиціонер і використання гребінця з широкими зубцями для розчісування.

До того ж потрібно регулярно підстригати волосся та якомога більше уникати термічної укладки та агресивної хімічної обробки. Крім того, необхідно використовувати аксесуари, які будуть дбайливо впливати на волосся, такі як шовкові резинки.

Професійний перукар Дженн Спін радить уникати зачісок, які можуть пошкодити волосся, наприклад тих, які сильно натягують корінь, що може призвести до алопеції.

Скільки часу це займає

Щодо того, скільки часу займе відрощування довгого волосся, то це залежить від довжини з якої ви починаєте і стану волосся.

Експерти стверджують, що щомісяця волосся росте приблизно на 1-2 см.

Тому відростити волосся до талії - це процес, який потребує багато часу.

Чому волосся може не рости

Більшість людей, які намагаються відростити довге волосся, можуть помічати, що воно не рухається у рості. Тому пам’ятайте, що для цього потрібне терпіння.

Деякі добавки можуть сприяти прискоренню росту волосся. Тим не менш, вони не є чудодійним засобом.

Важливо знати, що термічна укладка може завдати шкоди та спричинити ламкість. Варто використовувати зволожуючі та зміцнюючі продукти, щоб допомогти повернути волоссю здоровий вигляд.

До того ж на ріст волосся можуть вплинути певні захворювання, ліки та неправильне харчування. Якщо основні заходи вдома не допомагають, зверніться до лікаря.

Як доглядати

Якщо вам вдалось відростити довге волосся, то воно потребує особливого догляду. Зокрема, варто дотримуватись таких порад: