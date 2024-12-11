Названы действенные способы, которые помогут отрастить волосы до пояса

Иметь длинные и ухоженные волосы мечтает каждая девушка. Отрастить волосы до пояса можно с помощью простых действенных советов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Byrdie .

Как отрастить волосы до пояса

Дерматолог Брендан Кемп рассказал, что для начала следует тщательно ухаживать за своими волосами. Разработайте постоянный уход за волосами, предусматривающий регулярное мытье мягким шампунем, увлажняющий кондиционер и использование расчески с широкими зубцами для расчесывания.

К тому же, нужно регулярно подстригать волосы и как можно больше избегать термической укладки и агрессивной химической обработки. Кроме того, необходимо использовать аксессуары, которые будут бережно влиять на волосы, такие как шелковые резинки.

Профессиональный парикмахер Дженн Спин советует избегать причесок, которые могут навредить волосам, например сильно натягивающие корень, что может привести к алопеции.

Сколько времени это занимает

Относительно того, сколько времени займет отращивание длинных волос, то это зависит от длины с которой вы начинаете и состояния волос.

Эксперты утверждают, что ежемесячно волосы растут примерно на 1-2 см.

Поэтому отрастить волосы до талии - это процесс, который требует много времени.

Почему волосы могут не расти

Большинство людей, которые пытаются отрастить длинные волосы, могут замечать, что они не двигаются в росте. Поэтому помните, что для этого нужно терпение.

Некоторые добавки могут способствовать ускорению роста волос. Тем не менее, они не являются чудодейственным средством.

Важно знать, что термическая укладка может нанести вред и вызвать ломкость. Следует использовать увлажняющие и укрепляющие продукты, чтобы помочь вернуть волосам здоровый вид.

К тому же рост волос могут повлиять определенные заболевания, лекарства и неправильное питание. Если основные мероприятия на дому не помогают, обратитесь к врачу.

Как ухаживать

Если вам удалось отрастить длинные волосы, то они нуждаются в особенном уходе. В частности, следует следовать следующим советам: