UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дерматолог назвав 5 продуктів для отримання чистої та здорової шкіри

Які продукти їсти, щоб покращити стан шкіри (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

На стан шкіри суттєво впливає те, що людина їсть. Невеликі зміни в харчуванні можуть збільшити шанси мати чисту та здорову шкіру. Дієтологи назвали список суперпродуктів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real Simple.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорове харчуванняДогляд за шкірою