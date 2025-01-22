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Дерматолог назвала "жовтий стан", який виникає від споживання мандаринів та моркви

Середа 22 січня 2025 12:28
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Дерматолог назвала "жовтий стан", який виникає від споживання мандаринів та моркви Чому жовтіють руки після споживання овочів та фруктів (фото: racgp.org.au)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Вікторія Ахтарнія

Жовто-помаранчеве забарвлення шкіри виникає внаслідок надлишкового споживання продуктів або добавок, що містять каротиноїди. Такий стан називається каротинодермія та варто знати, чи становить небезпеку для здоров'я.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про симптоми, які допоможуть розпізнати стан.

Що відомо про каротинодермію

Каротиноїди - це попередники вітаміну А, які є в пігментованих овочах або фруктах, наприклад в моркві, мандаринах, гарбузі, папаї, червоному перці. При надмірному споживанню виникає каротинодермія.

Дерматолог Вікторія Ахтарнія розповіла, що виділяють такі види:

  • первинна - коли просто занадто багато споживає людина продуктів в кератиноїдами
  • вторинна - жовтушність виникає внаслідок хвороб - цукрового діабету, гіпотиреозу, захворювань печінки та нирок (відбувається зниження перетворення β-каротину в ретинол або надлишок ліпідів в крові)
  • метаболічна каротинемія - коли надто мало β-каротину перетворюється на вітамін А (зазвичай спадкова)

"Лайфхак, як відрізнити від жовтяниці - перевірити склери, при жовтяниці вони будуть також жовті, на відміну від каротинодерміі", - йдеться у повідомленні.

Дерматолог назвала &quot;жовтий стан&quot;, який виникає від споживання мандаринів та морквиКаротинодермія (фото: dermnetnz.org)

Чи становить такий стан небезпеку

Клінічно проявляється каротинодермія жовто-помаранчевим забарвленням носа, носогубних складок та долонь. Найкраще видно при штучному світлі.

Важливо, що склери очей і слизові оболонки не будуть жовтими. Каротиноїдна жовтяниця від харчових продуктів зовсім безпечна, носить тільки естетичний характер.

Колір шкіри повернеться до нормального після корекції харчування - це може зайняти кілька місяців.

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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дерматолога Вікторії Ахтарнії та сайт Derm net.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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