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Дерматолог назвала "желтое состояние", которое возникает от потребления мандаринов и моркови

Среда 22 января 2025 12:28
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Дерматолог назвала "желтое состояние", которое возникает от потребления мандаринов и моркови Почему желтеют руки после потребления овощей и фруктов (фото: racgp.org.au)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Виктория Ахтарния

Желто-оранжевая окраска кожи возникает в результате избыточного потребления продуктов или добавок, содержащих каротиноиды. Такое состояние называется каротинодермия и стоит знать, представляет ли опасность для здоровья.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о симптомах, которые помогут распознать состояние.

Что известно о каротинодермии

Каротиноиды - это предшественники витамина А, которые есть в пигментированных овощах или фруктах, например в моркови, мандаринах, тыкве, папайе, красном перце. При чрезмерном потреблении возникает каротинодермия.

Дерматолог Виктория Ахтарния рассказала, что выделяют такие виды:

  • первичная - когда просто слишком много потребляет человек продуктов в кератиноидах
  • вторичная - желтушность возникает вследствие болезней - сахарного диабета, гипотиреоза, заболеваний печени и почек (происходит снижение превращения β-каротина в ретинол или избыток липидов в крови)
  • метаболическая каротинемия - когда слишком мало β-каротина превращается в витамин А (обычно наследственная)

"Лайфхак, как отличить от желтухи - проверить склеры, при желтухе они будут также желтые, в отличие от каротинодермии", - говорится в сообщении.

Дерматолог назвала &quot;желтое состояние&quot;, которое возникает от потребления мандаринов и морковиКаротинодермия (фото: dermnetnz.org)

Представляет ли такое состояние опасность

Клинически проявляется каротинодермия желто-оранжевой окраской носа, носогубных складок и ладоней. Лучше всего видно при искусственном свете.

Важно, что склеры глаз и слизистые оболочки не будут желтыми. Каротиноидная желтуха от пищевых продуктов совершенно безопасна, носит только эстетический характер.

Цвет кожи вернется к нормальному после коррекции питания - это может занять несколько месяцев.

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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница дерматолога Виктории Ахтарнии и сайт Derm net.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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