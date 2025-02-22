Дерматолог назвала недорогі засоби, які чудово відновлюють та захищають шкіру

Здоров’я шкіри безпосередньо залежить від цілісності та нормального функціонування епідермального бар'єра. Дерматолог для захисту шкіру радить користуватись засобами з пробіотиками.
РБК-Україна (проект Styler) також повідомляє, як розпізнати пробіотики в засобах для обличчя.
За словами дерматолога Анни Безук, зверху епідермальний бар’єр шкіри "закутаний у гідроліпідну мантію". Важливо дбайливо ставитись до неї і не пошкоджувати її.
Вона перша "зустрічає" патогенні мікроби та агенти, перешкоджаючи їх проникненню вглиб шкіри. Пошкодження ліпідо-епідермального бар'єра та гідроліпідної мантії є серйозною проблемою для шкіри.
Мікробіом шкіри - це мікрофлора та мікроорганізми, які на ній живуть і взаємодіють з її клітинами. Бактерії на шкірі підвищують захисну функцію та підтримують її.
Тоді як пробіотики - це особливі речовини, які створюють оптимальне середовище для розмноження саме корисних мікроорганізмів. У складі продуктів це: полісахариди, бета-глюкан, амінокислоти, гіалуронова кислота та молочна кислота.
Пробіотики чудово впливають на мікрофлору поверхні шкіри (епідермісу). У косметиці це: лізати біфідо-і лактобактерій.
На шкіру вони мають такий вплив
Дерматолог зазначила, що у чистому вигляді пробіотики не застосовують у косметиці, оскільки живі організми нестійкі і потребують особливого живильного середовища.
До складу пробіотичних засобів включають, як правило, фрагменти мікроорганізмів - лізати, які мають таку ж дію, як і самі мікроорганізми, ферменти, чи інші потрібні шкірі речовини, вироблені бактеріями.
Як впізнати у складі косметики пробіотики:
Пробіотики модулюють функцію імунної системи, таким чином зменшуючи запальну реакцію, пов’язану з проникненням мікробів на шкіру. Це особливо корисно при лікуванні шкірних захворювань, таких як акне, розацеа.
Додамо, що можна приймати пробіотики у формі пероральних добавок і йогурту/сиру або використовувати місцеві препарати, що містять пробіотики, для користі шкіри. Пробіотичні препарати можуть містити цілі живі організми або екстракти (лізати) корисних організмів.
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Також ми писали про засоби, якими можна безпечно маскувати акне та псоріаз.
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дерматолога Анни Безук та сайт Skin kraft.