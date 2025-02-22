Дерматолог назвала недорогие средства, которые отлично восстанавливают и защищают кожу

Чем полезны пробиотики

По словам дерматолога Анны Безук, сверху эпидермальный барьер кожи "закутан в гидролипидную мантию". Важно бережно относиться к ней и не повреждать ее.

Она первая "встречает" патогенные микробы и агенты, препятствуя их проникновению вглубь кожи. Повреждение липидо-эпидермального барьера и гидролипидной мантии является серьезной проблемой для кожи.

Микробиом кожи - это микрофлора и микроорганизмы, которые на ней живут и взаимодействуют с ее клетками. Бактерии на коже повышают защитную функцию и поддерживают ее.

Тогда как пробиотики - это особенные вещества, которые создают оптимальную среду для размножения именно полезных микроорганизмов. В составе продуктов это: полисахариды, бета-глюкан, аминокислоты, гиалуроновая кислота и молочная кислота.

Пробиотики прекрасно влияют на микрофлору поверхности кожи (эпидермиса). В косметике это: лизаты бифидо- и лактобактерий.

На кожу они оказывают такое воздействие

имитируют действие собственной микрофлоры, вытесняя патогенные микроорганизмы

усиливают локальную иммунную защиту

укрепляют барьерную функцию

восстанавливают кожу и снимают воспалительный процесс

способствуют нормальному функционированию кожи в целом, поддерживая ее увлажненность и взаимодействие между всеми клетками

В какой косметике найти пробиотики

Дерматолог отметила, что в чистом виде пробиотики не применяют в косметике, поскольку живые организмы неустойчивы и нуждаются в особой питательной среде.

В состав пробиотических средств включают, как правило, фрагменты микроорганизмов - лизаты, которые имеют такое же действие, как и сами микроорганизмы, ферменты, или другие нужные коже вещества, производимые бактериями.

Как узнать в составе косметики пробиотики:

Bifida Ferment Lysate

Lactibacillus Ferment Lysate

Lactibacillus/Soymilk Ferment Lysate

Lactibacillus/Soybean Ferment Lysate

Galactomyces Ferment Lysate

Пробиотики модулируют функцию иммунной системы, таким образом уменьшая воспалительную реакцию, связанную с проникновением микробов на кожу. Это особенно полезно при лечении кожных заболеваний, таких как акне, розацеа.

Добавим, что можно принимать пробиотики в форме пероральных добавок и йогурта/сыра или использовать местные препараты, содержащие пробиотики, для пользы кожи. Пробиотические препараты могут содержать целые живые организмы или экстракты (лизаты) полезных организмов.