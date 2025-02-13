Дерматолог назвала засіб, який на раз-два зробить вії довшими, а брови густішими

Що призводять до випадіння брів

У здорових людей густина брів та вій, їх колір і форма передаються генетично. У різному віці це може змінюватися: у малих дітей часто довгі красиві вії, а у похилому віці вони стають тоншими та рідшими.

Значне зменшення густини брів або їх випадіння називається мадароз, а вій - ціліарний мадароз. Це не самостійна хвороба, а симптом, який може бути викликаний:

внутрішніми хворобами (захворювання щитоподібної залози, ревматичні хвороби, гіпервітаміноз вітаміну А)

шкірними хворобами (пілярний кератоз, атопічний дерматит, екзема, іхтіоз)

впливом ліків (хімієтерапія, лазер, ботулотоксин)

трихологічними захворюваннями (вогнищева алопеція, фронтальна фіброзуюча алопеція)

механічними травмами (вищипування, нарощування вій)

У таких випадках допомога з ростом брів та вій буде залежати від причини та потребуватиме обстежень та ліків.

Як доглядати

Загальні правила догляду за бровами та віями включають:

очищайте брови та вії від бруду й макіяжу щодня. Використовуйте ніжні гіпоалергенні засоби

добре зволожуйте ці зони, це може бути ваш крем для повік, звичайний крем для обличчя чи емолент

якщо ви хочете відрощувати брови, то припиніть їх щипати

якщо брови та вії дуже травмовані, агресивні процедури протипоказані

повноцінно та збалансовано харчуйтесь, пийте достатньо води та уникайте сонця

Як відростити густі брови та довгі вії

Якщо брови та вії в гарному стані, то можна використати косметичний ефект - підфарбувати, наростити або намалювати, зробити татуаж, ламінування та інші косметичні процедури.

Також дерматолог каже, що можна застосувати засоби для активного росту. Основними препаратами для збільшення росту вій є Біматопрост, а брів - Міноксидил.

Наносьте розчин на верхній край повіки в зоні росту вій щоденно. Перший ефект помітний через 2-4 місяці.

"На жаль, ефект помітний лише на період застосування. Коли припиняєте - вії стають як і були раніше", - зазначила лікар.

Перший результат після застосування засобу для брів буде помітно через 4-6 місяців. Дія міноксидилу триває тільки під час його застосування.

Після припинення волосся повертається до початкового стану через 3-4 місяці.

Однак, важливо зазначили, що застосовувати будь-які препарати варто лише після призначення лікаря.

Що не допомагає для покращення густини брів та вій

Олії - рицинова, кокосова, чайного дерева, лавандова, оливкова. Вони діють, як зволожувальний компонент, але не впливають на ріст волосинок, нічого не укріпляють та не покращують.

Все тому, що банально не проникають у волосини та шкіру.

﻿﻿﻿Дарсонваль та масажі також не ефективні. БАДи, вітаміни, біодобавки, біотин - не мають наукових доказів.

"﻿﻿﻿Маски, огірки, екстракти рослин, пептиди, амінокислоти, колаген. Немає наукових доказів їхньої ефективності для росту волосся", - додала медик.