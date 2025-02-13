Дерматолог назвала засіб, який на раз-два зробить вії довшими, а брови густішими

Кожна мріє про довгі густі вії та брови і досягти цього можна за допомогою правильного догляду та спеціальних засобів.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дерматолога Катерини Бакіко.
У здорових людей густина брів та вій, їх колір і форма передаються генетично. У різному віці це може змінюватися: у малих дітей часто довгі красиві вії, а у похилому віці вони стають тоншими та рідшими.
Значне зменшення густини брів або їх випадіння називається мадароз, а вій - ціліарний мадароз. Це не самостійна хвороба, а симптом, який може бути викликаний:
У таких випадках допомога з ростом брів та вій буде залежати від причини та потребуватиме обстежень та ліків.
Загальні правила догляду за бровами та віями включають:
Якщо брови та вії в гарному стані, то можна використати косметичний ефект - підфарбувати, наростити або намалювати, зробити татуаж, ламінування та інші косметичні процедури.
Також дерматолог каже, що можна застосувати засоби для активного росту. Основними препаратами для збільшення росту вій є Біматопрост, а брів - Міноксидил.
Наносьте розчин на верхній край повіки в зоні росту вій щоденно. Перший ефект помітний через 2-4 місяці.
"На жаль, ефект помітний лише на період застосування. Коли припиняєте - вії стають як і були раніше", - зазначила лікар.
Перший результат після застосування засобу для брів буде помітно через 4-6 місяців. Дія міноксидилу триває тільки під час його застосування.
Після припинення волосся повертається до початкового стану через 3-4 місяці.
Однак, важливо зазначили, що застосовувати будь-які препарати варто лише після призначення лікаря.
Олії - рицинова, кокосова, чайного дерева, лавандова, оливкова. Вони діють, як зволожувальний компонент, але не впливають на ріст волосинок, нічого не укріпляють та не покращують.
Все тому, що банально не проникають у волосини та шкіру.
Дарсонваль та масажі також не ефективні. БАДи, вітаміни, біодобавки, біотин - не мають наукових доказів.
"Маски, огірки, екстракти рослин, пептиди, амінокислоти, колаген. Немає наукових доказів їхньої ефективності для росту волосся", - додала медик.
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