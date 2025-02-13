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Дерматолог назвала засіб, який на раз-два зробить вії довшими, а брови густішими

Дерматолог розповіла, як відростити густі брови (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Кожна мріє про довгі густі вії та брови і досягти цього можна за допомогою правильного догляду та спеціальних засобів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дерматолога Катерини Бакіко.

Що призводять до випадіння брів

У здорових людей густина брів та вій, їх колір і форма передаються генетично. У різному віці це може змінюватися: у малих дітей часто довгі красиві вії, а у похилому віці вони стають тоншими та рідшими.

Значне зменшення густини брів або їх випадіння називається мадароз, а вій - ціліарний мадароз. Це не самостійна хвороба, а симптом, який може бути викликаний:

  • внутрішніми хворобами (захворювання щитоподібної залози, ревматичні хвороби, гіпервітаміноз вітаміну А)
  • шкірними хворобами (пілярний кератоз, атопічний дерматит, екзема, іхтіоз)
  • впливом ліків (хімієтерапія, лазер, ботулотоксин)
  • трихологічними захворюваннями (вогнищева алопеція, фронтальна фіброзуюча алопеція)
  • механічними травмами (вищипування, нарощування вій)  

У таких випадках допомога з ростом брів та вій буде залежати від причини та потребуватиме обстежень та ліків.

Як доглядати

Загальні правила догляду за бровами та віями включають:

  • очищайте брови та вії від бруду й макіяжу щодня. Використовуйте ніжні гіпоалергенні засоби
  • добре зволожуйте ці зони, це може бути ваш крем для повік, звичайний крем для обличчя чи емолент
  • якщо ви хочете відрощувати брови, то припиніть їх щипати
  • якщо брови та вії дуже травмовані, агресивні процедури протипоказані  
  • повноцінно та збалансовано харчуйтесь, пийте достатньо води та уникайте сонця

Як відростити густі брови та довгі вії

Якщо брови та вії в гарному стані, то можна використати косметичний ефект - підфарбувати, наростити або намалювати, зробити татуаж, ламінування та інші косметичні процедури.

Також дерматолог каже, що можна застосувати засоби для активного росту. Основними препаратами для збільшення росту вій є Біматопрост, а брів - Міноксидил.

Наносьте розчин на верхній край повіки в зоні росту вій щоденно. Перший ефект помітний через 2-4 місяці.

"На жаль, ефект помітний лише на період застосування. Коли припиняєте - вії стають як і були раніше", - зазначила лікар.

Перший результат після застосування засобу для брів буде помітно через 4-6 місяців. Дія міноксидилу триває тільки під час його застосування.

Після припинення волосся повертається до початкового стану через 3-4 місяці.

Однак, важливо зазначили, що застосовувати будь-які препарати варто лише після призначення лікаря.

Що не допомагає для покращення густини брів та вій 

Олії - рицинова, кокосова, чайного дерева, лавандова, оливкова. Вони діють, як зволожувальний компонент, але не впливають на ріст волосинок, нічого не укріпляють та не покращують.

Все тому, що банально не проникають у волосини та шкіру.

﻿﻿﻿Дарсонваль та масажі також не ефективні. БАДи, вітаміни, біодобавки, біотин - не мають наукових доказів.

"﻿﻿﻿Маски, огірки, екстракти рослин, пептиди, амінокислоти, колаген. Немає наукових доказів їхньої ефективності для росту волосся", - додала медик.

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