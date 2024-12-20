Дерматолог назвала випадки, коли макіяж може захистити шкіру обличчя

Регулярне нанесення макіяжу на шкіру обличчя може призвести до висипання, але цього можна уникнути завдяки простій рутині перед сном. До того дерматолог назвала випадки, коли корисно наносити макіяж на шкіру обличчя.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Чи призводить косметика до висипань

Засоби для косметики та догляду за шкірою часто мають багато однакових інгредієнтів та можуть діяти по-різному залежно від способу їх використання.

Гіалуронова кислота набула популярності завдяки своїм зволожуючим властивостям. У догляді за шкірою вона інтенсивніше використовується як засіб для підтримки еластичності шкіри, тоді як у макіяжі допомагає продукту гладко ковзати та забезпечує додатковий шар зволоження протягом дня.

Оксиди заліза використовуються як пігменти для основи, тіней для повік і губної помади. Тоді як засоби для догляду за шкірою можуть використовувати їх як щит від факторів зовнішнього середовища, таких як синє світло. .

Загалом, ці інгредієнти є більш потужними та ефективними, якщо їх використовувати для догляду за шкірою, а не в складі макіяжу.

Чому важливо ретельно знімати макіяж

Дерматолог Зої Індіго розповіла, що щоденне нанесення макіяжу не обов’язково є причиною висипань, тоді як не ретельне його змивання може завдати шкоди.

Зокрема, занадто тривале носіння косметичних засобів, особливо засобів для очей, може перетворити їх на середовище для розмноження бактерій. Також використання "важкої" косметики для маскування прищів, може погіршити ці проблеми.

Пензлі та спонжики накопичують жир, мертві клітини шкіри та залишки макіяжу, створюючи ідеальне середовище для розмноження бактерій.

Використання брудних інструментів може перенести бактерії на шкіру, що призведе до подразнення, закупорки пор і навіть інфекцій.

Найгірша звичка - не знімати макіяж перед сном. Протягом дня шкіра захищається від сонячного світла, забруднення, бактерій та інших речей у навколишньому середовищі. Але вночі вона змінює швидкість вироблення колагену, відновлення ДНК і обмін клітин прискорюються для відновлення та омолодження.

Тому сон з макіяжем блокує ці природні процеси, що призводить до закупорки пор, подразнення та накопичення мертвих клітин шкіри.

Коли макіяж може бути корисним для шкіри

Оскільки сучасні засоби для макіяжу складаються з інгредієнтів, які роблять більше, ніж просто покращують зовнішній вигляд, є дивовижна кількість переваг для шкіри від носіння макіяжу щодня.

Макіяж діє як частковий фізичний бар’єр, який допомагає захистити шкіру від забруднень і подразників навколишнього середовища - особливо корисно в мегаполісах, де рівень забруднення повітря може бути значно вищим.

Тривалий вплив забруднення може призвести до передчасного старіння шкіри, що призводить до тонких зморшок, пігментації та тьмяності.

Крім того, багато косметичних засобів тепер забезпечують додатковий захист від ультрафіолету завдяки SPF разом зі зволожуючими інгредієнтами, такими як гіалуронова кислота та кераміди, які підтримують вологість шкіри та покращують текстуру.

Коли не варто наносити макіяж

Під час тривалих авіаперельотів сухе перероблене повітря може зневоднювати шкіру, через що макіяж частіше осідає в порах і зморшках. А в дуже спекотних, вологих або холодних і вітряних умовах неякісний макіяж може заважати природному бар’єру шкіри.