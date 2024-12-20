Дерматолог назвала случаи, когда макияж может защитить кожу лица

Регулярное нанесение макияжа на кожу лица может привести к высыпанию, но этого можно избежать благодаря простой рутине перед сном. К тому же дерматолог назвала случаи, когда полезно наносить макияж на кожу лица.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Приводит ли косметика к высыпаниям

Средства для косметики и ухода за кожей часто имеют много одинаковых ингредиентов и могут действовать по-разному в зависимости от способа их использования.

Гиалуроновая кислота приобрела популярность благодаря своим увлажняющим свойствам. В уходе за кожей она интенсивнее используется как средство для поддержания эластичности кожи, тогда как в макияже помогает продукту гладко скользить и обеспечивает дополнительный слой увлажнения в течение дня.

Оксиды железа используются в качестве пигментов для основы, теней для век и губной помады. В то время как средства по уходу за кожей могут использовать их как щит от факторов внешней среды, таких как синий свет.

В целом, эти ингредиенты являются более мощными и эффективными, если их использовать для ухода за кожей, а не в составе макияжа.

Почему важно тщательно снимать макияж

Дерматолог Зои Индиго рассказала, что ежедневное нанесение макияжа необязательно является причиной высыпаний, тогда как не тщательное его смывание может нанести вред.

В частности, слишком длительное ношение косметических средств, особенно средств для глаз, может превратить их в среду для размножения бактерий. Также использование "тяжелой" косметики для маскировки прыщей, может усугубить эти проблемы.

Кисти и спонжики накапливают жир, мертвые клетки кожи и остатки макияжа, создавая идеальную среду для размножения бактерий.

Использование грязных инструментов может перенести бактерии на кожу, что приведет к раздражению, закупорке пор и даже инфекциям.

Худшая привычка - не снимать макияж перед сном. В течение дня кожа защищается от солнечного света, загрязнения, бактерий и других вещей в окружающей среде. Но ночью она меняет скорость выработки коллагена, восстановление ДНК и обмен клеток ускоряются для восстановления и омоложения.

Поэтому сон с макияжем блокирует эти естественные процессы, что приводит к закупорке пор, раздражению и накоплению мертвых клеток кожи.

Когда макияж может быть полезным для кожи

Поскольку современные средства для макияжа состоят из ингредиентов, которые делают больше, чем просто улучшают внешний вид, есть удивительное количество преимуществ для кожи от ношения макияжа ежедневно.

Макияж действует как частичный физический барьер, который помогает защитить кожу от загрязнений и раздражителей окружающей среды - особенно полезно в мегаполисах, где уровень загрязнения воздуха может быть значительно выше.

Длительное воздействие загрязнения может привести к преждевременному старению кожи, что приводит к тонким морщинам, пигментации и тусклости.

Кроме того, многие косметические средства обеспечивают дополнительную защиту от ультрафиолета благодаря SPF вместе с увлажняющими ингредиентами, такими как гиалуроновая кислота и керамиды, которые поддерживают влажность кожи и улучшают текстуру.

Когда не стоит наносить макияж

Во время длительных авиаперелётов сухой переработанный воздух может обезвоживать кожу, из-за чего макияж чаще оседает в порах и морщинах. А в очень жарких, влажных или холодных и ветреных условиях некачественный макияж может мешать естественному барьеру кожи.