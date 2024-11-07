Дерматолог назвала лайфхак из сети, который не избавляет от прыщей на лице

Уход за кожей является важным аспектом в борьбе с сыпью. Врач назвала способ из сети, который не борется с прыщами, а лишь вредит коже.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok -страницу дерматолога Софи Шоттер.

Как нельзя лечить прыщи

Доктор Шоттер предупреждает, что лечение прыщей с помощью зубной пасты может привести к раздражению и дерматиту, где на коже появятся покраснения.

Для тех, кто борется с прыщами или имеет подверженную к угрям кожу, врач поделилась своим советом.

"Я бы рекомендовала сократить обычный уход - многим кожам просто не нужны интенсивные увлажняющие средства. Сделайте перерыв в сильных увлажняющих кремах и посмотрите, улучшится ли состояние", - отметила эксперт.

Лучше использовать простое средство для очищения кожи, содержащее несколько мягких отшелушивающих PHA-кислот и легкое увлажняющее средство, таких как гиалуроновая кислота.

В конце следует нанести солнцезащитный крем с широким спектром покрытия UVA и SPF не менее 50.

Врач советует сосредоточиться на здоровье кожи внутри при помощи добавок, они помогают питать кожу.

"К примеру, коллаген является превосходной долгосрочной инвестицией в здоровье кожи, он помогает восстановить внутренний баланс, поддерживая клетки фибробластов активными и процесс заживления организма, где это необходимо", - рассказала врач.

Что приводит к появлению прыщей

Однако внешние факторы - это лишь видимая часть причин появления сыпи. В большинстве случаев акне провоцируется внутренними факторами и сопутствующими заболеваниями. Развитию способствуют:

изменения гормонального фона в подростковом возрасте, в период беременности, во время смены фаз менструального цикла или при заболеваниях яичников и щитовидной железы

несбалансированное питание, лишний вес и заболевания желудочно-кишечного тракта

стресс и вредные привычки, особенно курение

прием некоторых лекарственных средств

сахарный диабет

генетическая предрасположенность при наличии акне у родителей

Некоторые исследования связывают конкретные продукты питания с появлением прыщей. К примеру, обезжиренное молоко, сывороточный протеин и диеты с высоким содержанием сахара могут способствовать возникновению прыщей.

Сбалансированное, питательное питание с большим количеством свежих фруктов и овощей, особенно богатых витамином С и бета-каротин, помогает уменьшить угревой воспаление.