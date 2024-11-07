Дерматолог назвала лайфхак из сети, который не избавляет от прыщей на лице
Уход за кожей является важным аспектом в борьбе с сыпью. Врач назвала способ из сети, который не борется с прыщами, а лишь вредит коже.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу дерматолога Софи Шоттер.
Как нельзя лечить прыщи
Доктор Шоттер предупреждает, что лечение прыщей с помощью зубной пасты может привести к раздражению и дерматиту, где на коже появятся покраснения.
Для тех, кто борется с прыщами или имеет подверженную к угрям кожу, врач поделилась своим советом.
"Я бы рекомендовала сократить обычный уход - многим кожам просто не нужны интенсивные увлажняющие средства. Сделайте перерыв в сильных увлажняющих кремах и посмотрите, улучшится ли состояние", - отметила эксперт.
Лучше использовать простое средство для очищения кожи, содержащее несколько мягких отшелушивающих PHA-кислот и легкое увлажняющее средство, таких как гиалуроновая кислота.
В конце следует нанести солнцезащитный крем с широким спектром покрытия UVA и SPF не менее 50.
Врач советует сосредоточиться на здоровье кожи внутри при помощи добавок, они помогают питать кожу.
"К примеру, коллаген является превосходной долгосрочной инвестицией в здоровье кожи, он помогает восстановить внутренний баланс, поддерживая клетки фибробластов активными и процесс заживления организма, где это необходимо", - рассказала врач.
Что приводит к появлению прыщей
Однако внешние факторы - это лишь видимая часть причин появления сыпи. В большинстве случаев акне провоцируется внутренними факторами и сопутствующими заболеваниями. Развитию способствуют:
- изменения гормонального фона в подростковом возрасте, в период беременности, во время смены фаз менструального цикла или при заболеваниях яичников и щитовидной железы
- несбалансированное питание, лишний вес и заболевания желудочно-кишечного тракта
- стресс и вредные привычки, особенно курение
- прием некоторых лекарственных средств
- сахарный диабет
- генетическая предрасположенность при наличии акне у родителей
Некоторые исследования связывают конкретные продукты питания с появлением прыщей. К примеру, обезжиренное молоко, сывороточный протеин и диеты с высоким содержанием сахара могут способствовать возникновению прыщей.
Сбалансированное, питательное питание с большим количеством свежих фруктов и овощей, особенно богатых витамином С и бета-каротин, помогает уменьшить угревой воспаление.
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