Дерматолог назвала 5 речей, які ніколи не робитиме зі своєю шкірою

Сертифікований дерматолог з Нью-Йорка Шерін Ідріс назвала 5 речей, які вона ніколи не робитиме зі своєю шкірою. Догляд за обличчям дуже важливий, адже шкіра потребує особливої уваги. І навіть дерматологи можуть помилятися, у її списку є пункт, який колись став її великим провалом, і більше так робити вона не хоче.