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Дерматолог назвала 5 речей, які ніколи не робитиме зі своєю шкірою

Головні помилки у догляді за шкірою (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Сертифікований дерматолог з Нью-Йорка Шерін Ідріс назвала 5 речей, які вона ніколи не робитиме зі своєю шкірою. Догляд за обличчям дуже важливий, адже шкіра потребує особливої уваги. І навіть дерматологи можуть помилятися, у її списку є пункт, який колись став її великим провалом, і більше так робити вона не хоче.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на TikTok Ідріс.

Ніколи не використовуйте вакуумні прилади для "висмоктування" прищів. Також дерматолог не рекомендує видавлювати чорні крапки на носі. Ви просто травмуєте свою шкіру, а потім на ній залишаться розширені пори.

Як правильно доглядати за шкірою (фото: freepik.com)

Відмовтеся від простроченого

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Помилки у догляді за шкірою (фото: freepik.com)

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