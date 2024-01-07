Дерматолог назвала 5 речей, які ніколи не робитиме зі своєю шкірою

Сертифікований дерматолог з Нью-Йорка Шерін Ідріс назвала 5 речей, які вона ніколи не робитиме зі своєю шкірою. Догляд за обличчям дуже важливий, адже шкіра потребує особливої уваги. І навіть дерматологи можуть помилятися, у її списку є пункт, який колись став її великим провалом, і більше так робити вона не хоче.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на TikTok Ідріс.
Ніколи не використовуйте вакуумні прилади для "висмоктування" прищів. Також дерматолог не рекомендує видавлювати чорні крапки на носі. Ви просто травмуєте свою шкіру, а потім на ній залишаться розширені пори.
Як правильно доглядати за шкірою (фото: freepik.com)
Відмовтеся від простроченого
відповідально
Не витрачайте гроші на дорогі сироватки
Нагадаємо, раніше дерматолог розповіла, як потрібно доглядати шкіру взимку.
Крім цього, нещодавно експерт дав 3 бюджетні ради з догляду за особою.