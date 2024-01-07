Дерматолог назвала 5 вещей, которые никогда не будет делать со своей кожей

Сертифицированный дерматолог из Нью-Йорка Шерин Идрисс назвала 5 вещей, которые она никогда не будет делать со своей кожей. Уход за лицом весьма важен, ведь кожа требует особого внимания. И даже дерматологи могут ошибаться, в ее списке есть пункт, который когда-то стал ее большим провалом, и больше она так делать не хочет.