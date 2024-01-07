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Дерматолог назвала 5 вещей, которые никогда не будет делать со своей кожей

Главные ошибки в уходе за кожей (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Сертифицированный дерматолог из Нью-Йорка Шерин Идрисс назвала 5 вещей, которые она никогда не будет делать со своей кожей. Уход за лицом весьма важен, ведь кожа требует особого внимания. И даже дерматологи могут ошибаться, в ее списке есть пункт, который когда-то стал ее большим провалом, и больше она так делать не хочет.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok Идрисс.

Никогда не используйте вакуумные приборы для "высасывания" прыщей. Также дерматолог не советует выдавливать черные точки на носу. Вы просто травмируете свою кожу, а затем на ней останутся расширенные поры.

Как правильно ухаживать за кожей (фото: freepik.com)

Откажитесь от просроченного 

ответственно

Ошибки в уходе за кожей (фото: freepik.com)

Не тратьте деньги на дорогие сыворотки

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