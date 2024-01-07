Дерматолог назвала 5 вещей, которые никогда не будет делать со своей кожей

Сертифицированный дерматолог из Нью-Йорка Шерин Идрисс назвала 5 вещей, которые она никогда не будет делать со своей кожей. Уход за лицом весьма важен, ведь кожа требует особого внимания. И даже дерматологи могут ошибаться, в ее списке есть пункт, который когда-то стал ее большим провалом, и больше она так делать не хочет.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok Идрисс.
Никогда не используйте вакуумные приборы для "высасывания" прыщей. Также дерматолог не советует выдавливать черные точки на носу. Вы просто травмируете свою кожу, а затем на ней останутся расширенные поры.
Как правильно ухаживать за кожей (фото: freepik.com)
Откажитесь от просроченного
ответственно
Не тратьте деньги на дорогие сыворотки
Напомним, ранее дерматолог рассказала, как нужно ухаживать за кожей зимой.
Кроме этого, недавно эксперт дал 3 бюджетных совета по уходу за лицом.