Буде пружною та сяючою: дерматолог розповіла, як потрібно доглядати за шкірою зараз

При догляді за шкірою в холодну пору важливо звернути увагу на деякі нюанси. Зокрема, це допоможе уникнути небажаних наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram медичної спільноти Svij.doc.

Як доглядати за шкірою

Лікар-дерматолог Вікторія Миронюк розповіла, що зниження температури, зміна вологості та сухе тепло від радіаторів призводять до сухості шкіри та загострення хронічних дерматологічних хвороб, які супроводжуються лущенням та свербежем.

Крем з керамідами

За словами експерта, жирні кислоти необхідно поповнювати в холодні місяці для підтримки шкірного бар'єра.

Запобігайте зневоднення

В холодну пору до догляду варто додавати тонер, сироватку або маску з гіалурованою кислотою, зволожувальний крем.

Емоленти для тіла

Не варто забувати про емоленти для тіла. Це інгредієнти, що мають пом'якшувати та усувати лущення, стягнутість шкіри.

Уникнення надмірної ексфоліації

Надмірне відлущування може призводити до утворення мікротріщин у шкірному бар'єрі, що призведе до ще більшої втрати води та запалення.

Зволоження повітря

У холодну пору року варто інвестувати у зволожувач повітря. Сухе тепло від радіаторів та недостача вологості в будинку, квартирі чи офісі - є ще однією загрозою для шкірного бар'єра.

Список корисних звичок

Окрім використання спеціальних косметичних засобів для догляду за шкірою, варто ввести у повсякденне життя й деякі "корисні звички".

Взимку дуже важливо вживати достатньо рідини, щоб не допустити зневоднення шкіри.

Для душу, ванни і вмивання рекомендують використовувати не гарячу воду, а теплу - гаряча вода швидко випаровується та порушує захисний бар'єр шкіри.

Догляд за шкірою взимку має бути м'яким, максимально щадним: не треба її сильно терти і масажувати. Також краще уникати частих контрастних умивань - перепадів температур шкірі вистачає й без них.